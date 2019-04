Neue LNG-Tankstelle in der Steiermark

In der Steiermark ist eine neue LNG-Tankstelle in Betrieb. LNG ist Flüssig-Erdgas. Seit kurzem steht den innovativen Transportunternehmern, die bereits LNG Fahrzeuge einsetzen, eine neue Tankstelle in Feldkirchen bei Graz zur Verfügung.

Die neue Anlage ist mit einer Speicherkapazität von 50 m³ derzeit die größte in Österreich. Die Lage: direkt bei der A2 Autobahnabfahrt Feldkirchen bei Graz/Flughafen. Damit ist sie perfekt für den Verkehr an der A2 Richtung Italien gelegen. Aber auch an der A9 Richtung Slowenien und Richtung Deutschland. Der Transport des verflüssigten Erdgases von der Produktionsstätte zur Tankstelle erfolgt natürlich mit einem LNG-Lkw.

Das Interesse für LNG wird bei den Transportunternehmern größer. Immer mehr Unternehmer wollen im Betrieb höhere Nachhaltigkeit umsetzen. 90% weniger NO 2 , 99% weniger Partikel und rund 20% weniger CO 2 (bis -95% mit Bio-Methan). Damit ein in der Realität einsetzbares Angebot für die Umwelt. 20% weniger Kraftstoffkosten sind ein weiterer Vorteil bei der Energieeffizienz-Rechnung. Zahlreiche Praxiseinsätze konnten diese Werte bereits bestätigen. Iveco bietet für jeden Einsatzzweck im Nah- und im Fernverkehr das richtige LNG Fahrzeug. Mit einem 460 PS Motor und einer Reichweite von bis zu 1.600 km.

