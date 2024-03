Chery startete mit Omoda 5 in Europa

Omoda, eine neue Marke der Chery Group startete in Spanien und plant auch die Ausweitung auf Deutschland und Österreich. Als Zielgruppe nennt man innovative und designaffine Crossover-SUV-Käufer. Beim Europa Launch gibt es zwei Modelle. Den Omoda 5 mit einem 185-PS-Turbobenziner und den elektrischen Omoda E5 mit 430 km Reichweite. Beide bieten eine 7-Jahres-Garantie oder 150.000 km Laufleistung sowie attraktive Finanzierungsangebote.

Der Omoda 5 beginnt in Spanien bei 27.900 Euro und bietet dabei bereits eine umfangreiche Ausstattung und viele Farben. Er ist auch bereits leiferbar. Die Marke setzt auch auf eine Strategie mit begrenzten Individualisierungsoptionen um schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten. So wird es zu Beginn auch nur in zwei Ausstattungsvarianten angeboten. Der E5, eine emissionsfreie Alternative, kommt im zweiten Quartal. Das SUV mit einer Batteriekapazität von 61 kWh kann mit einem 80 kW-Lader in 28 Minuten von 30% auf 80% aufgeladen werden. Sein Preis steht noch aus. Beide Modelle erreichten die höchste Euro NCAP-Sicherheitsbewertung und bieten aktuelle Assistenzsysteme.

Vertrieb & Stndorte

Omoda baut aktuell gerade auch ein großes Vertriebs- und Kundendienstnetz in Spanien auf. Dieses umfasst bereits 28 Händlergruppen, davon 30 Haupthändler und 41 Servicestandorte. Bis Jahresende sollen so insgesamt 80 Standorte entstehen. Santander Consumer Finance ist dabei der Finanzierungspartner. Die Marke will so Cherys Tradition mit Innovation verknüpfen. Das soll die Marke für Kunden attraktiv machen , die nach personalisierten und technologisch fortschrittlichen Autos suchen. Mit der Markteinführung in Spanien und anderen geplanten Expansionen wird Omoda wohl zu einem weiteren chinesischen Akteur am europäischen Automobilmarkt machen. Nähere Infos zur Marke unter omodaglobal.com

