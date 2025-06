Neue NIO Partnerschaften für sieben europäische Märkte

Neue NIO Partnerschaften für sieben europäische Märkte – Mit dem angekündigten Markteintritt in sieben Ländern will man einen weiteren Anlauf zu Expansion in Europa auf den Weg bringen.

„Europa ist ein zentraler Pfeiler unserer globalen Strategie und eine Region, in der wir ein enormes Potenzial für intelligente, userzentrierte Mobilität sehen. Mit diesen sieben neuen Ländern betreten wir strategisch wichtige Märkte, die bereit für nachhaltige Innovationen sind“, sagt Thijs Meijling, Leiter des NIO Europa-Geschäfts. „Unsere Expansion folgt einem klaren Prinzip: Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen unsere integrierte Service- und Produktlandschaft ihr volles Potenzial entfalten und den Usern einen spürbaren Mehrwert bieten kann.

In diesem und nächsten Jahr plant das Unternehmen, in sieben weiteren Ländern aktiv zu werden. Mit einer gut durchdachten Multi-Channel-Strategie wird man so seine Reichweite in Europa vergrößern und zugleich sein Direktvertriebs- und Servicenetzwerk in den Schlüsselregionen weiter ausbauen. Der ungarische Mobilitätsanbieter Autowallis wird der Partner für Österreich und Ungarn – ab 2025- sowie für die Tschechische Republik, Polen und Rumänien – geplant für 2026 – sein.