Neue Pferdeanhänger für Einsteiger

Mit dem Equitos hat Humbaur zwei neue Pferdeanhänger für Einsteiger im Programm. Die Seitenwände des Equitos Plywood Plus sind mit UV-beständigem Kunststoff beschichtet. Der Boden mit Gummi. Für den Pferdetransport ist eine verriegelbare Trennwand an Bord. Außerdem höhen- und längsverstellbare Brust- und Heckstangen an Bord. Der Equitos Alu Plus ist in Aluminium mit Seitentrittschutz ausgeführt.

Zur Serienausstattung gehört bei beiden Modellen eine abschließbare Sattelkammer. Mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz, getöntem Ausstellfenster in der Polyhaube. Weiters Innenbeleuchtung und Heunetzring sowie ein Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung. Eine 100-km/h-Zulassung ist möglich. Die Hänger für jeweils zwei Pferde kosten 5.690 Euro bzw. 6.890 Euro.

