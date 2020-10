Neue Škoda-App analysiert Fehler

Die neue Škoda-App „Sound Analyser“ analysiert Fehler. Sie nutzt dabei Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI). Ein wichtiges Tool für Werkstatt- und Servicemitarbeiter.

Sound Analyser analysiert Fehler

Die Škoda-App analysiert Fehler anhand der Betriebsgeräusche des Fahrzeugs. Sie gleicht diese mit hinterlegten Klangmustern ab. Abweichungen können über einen neuronalen Netzwerkalgorithmus analysiert. Und wie sie sich beheben lassen. Die KI bezieht fahrzeugspezifische Parameter mit ein. Und das Nutzungsprofil des jeweiligen Pkw. Das erleichtert Servicetechnikern die Fehlerdiagnose per Handy oder Tablet. So verkürzen sich Werkstattaufenthalte.

Permanente Weiterentwicklung

Die neue Škoda-App erkennt bereits zehn Muster mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent. Darunter das Lenkgetriebe, den Klimaanlagen-Kompressor oder die Kupplungen des DSG. Gleichzeitig konditioniert Škoda die App auf die Erkennung weiterer Klangmuster. „Für einen noch individuelleren Service und damit noch bessere Customer Experience“, so Stanislav Pekar, Škodas After-Sales-Leiter. Die Škoda-App läuft bereits seit Juni 2019 im Versuchsbetrieb in 14 Ländern. Darunter auch in Deutschland, Russland, Österreich oder Frankreich. 245 Škoda-Händler beteiligen sich an dem Pilotprojekt.

