Neue Speerspitze für die Mercedes AMG GT-Baureihe

Mercedes-AMG hat in Shanghai ein neues Modell vorgestellt – den GT 6AMG 3 S E-Performance. Dieses Hybrid-Auto verbindet einen 4,0-Liter V8-Biturbomotor mit 612 PS an der Vorderachse und eine 204 PS starke Elektroeinheit an der Hinterachse. Diese Kombination liefert eine Gesamtleistung von 816 PS und ein Drehmoment von bis zu 1420 Nm.

Das Coupé beschleunigt in nur 2,8 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Features wie das Mercedes AMG Active Ride Control-Fahrwerk mit Wankstabilisierung und die aktive Hinterachslenkung verbessern sowohl die Fahrdynamik als auch den Alltagskomfort. Die 6,1 kWh Batterie unterstützt vor allem als Leistungsverstärker und ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 13 Kilometern. Die Batterie lässt sich über ein 3,7 kW On-Board-Ladegerät aufladen.

Zur Sicherheit sind Keramik-Hochleistungsbremsen installiert. Optisch sticht das Auto durch eine geriffelte Doppelendrohrblende am Heck und rote Modellbezeichnungen hervor. Das Auto trägt das „E PERFORMANCE“-Label an den Kotflügeln und fährt auf 20-Zoll Leichtmetallrädern mit Mischbereifung. Die Preise sollten in Kürze folgen.

