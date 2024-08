Neue Vespa Primavera im Dolce Vita Batik-Dekor

Cooles Fusion-Design für einen unbeschwerten Sommer auf zwei Rädern: Die Vespa Primavera Batik vereint die eleganten Linien der Ikone aus Italien mit prägnanten Batik-Mustern aus der indonesischen Kultur. Ihr spannendes Design ist eine Hommage an die Freude, die aus dem Zusammentreffen zweier Kulturen entsteht. Zeitloses Dolce Vita trifft dabei auf indonesische Design-Tradition und schafft eine einzigartige Kombination aus italienischem Flair und asiatischer Ästhetik.

Für den österreichischen Markt stehen zwanzig Stück der neuen, limitierten Sonderedition in der 125-ccm Version bereit. Wenngleich sich die indonesische Kultur vom mediterran geprägten, italienischen Lebensgefühl in vielerlei Hinsicht unterscheidet, verbindet beide Länder doch eine große Gemeinsamkeit: Die Freude am Zweirad-Fahren und das Thema Design. Die zeitlose Form der Primavera erhält mit einem traditionellen Batikmuster eine noch nie dagewesene Anmutung. Vespa verneigt sich mit dem neuen Modell in einer Hommage an das exklusive, kostbare Herstellungsverfahren des indonesischen Batikmusters, das als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist. Die frühesten Zeugnisse der Batik-Kunst reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück und wurde ursprünglich auf der Insel Java zur Veredelung von Kleidung verwendet, bevor es sich am gesamten indonesischen Archipel etablierte. Die Batik Dekor Primavera ist mit ihren kräftigen 11 PS und einem Tankvolumen von acht Litern ausgestattet. Sie soll Freude am Reisen und die Lust am Entdecken vermitteln. Die Grundfarbe der Vespa ist Batik-Grün und erinnert an die Farbe des Meeres an den einzigartig schönen Stränden Indonesiens. Die eleganten Batik-Muster vereinen sieben verschiedene mystische Motive, die vom Leben auf den Inseln Java, Sumatra und Bali erzählen. Die Motive spiegeln unter anderem Wohlstand und Lebensursprung, Stärke und Langlebigkeit, Respekt vor den Ursprüngen, Charme und Charisma sowie Führung und Weisheit wider.

Vespa & Kultur

Vespas Offenheit für alle Kulturen und ihre langjährige Geschichte auf dem gesamten asiatischen Kontintent verschmilzt nahtlos mit ihren Werten. Die traditionellen Verzierungen sind auf der Krawatte, dem charakteristischen Teil an der Frontschürze, der Verkleidung des Handschuhfachs, entlang des Trittbretts und an den Seiten der neuen Vespa zu entdecken. Der hellbraune Sattel ist mit verspielten, grünen Nähten verziert und erinnert an das Farbspektrum eines perfekten Sommertages. Das farblich abgestimmte Top Case ist mit gesondert erhältlichen Batik-Aufklebern individuell gestaltbar und bietet neben ausreichend Stauraum, viel Platz für Individualität. Weitere Informationen auf www.vespa.at

