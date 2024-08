Neue Zahlungsoptionen bei Diskontern

An 135 Avanti- und 88 Diskont-Tankstellen in Österreich ist ab sofort mobiles Bezahlen möglich. Mit der Integration dieser Standorte in das Pace Telematics Zahlungssystem können Kunden ihre Tankrechnung nun direkt an der Zapfsäule begleichen.

,,Nutzern soll das rund um die Uhr tanken noch bequemer gemacht“. Dafür wird eine noch einfachere Möglichkeit zur Zahlung zur Verfügung gestellt.

Der Bezahlprozess erfolgt über die Pace Drive App: Nach Auswahl der Zapfsäule wird die Zahlung autorisiert und der Tankvorgang gestartet. Der digitale Beleg, der unmittelbar nach der Transaktion in der App zur Verfügung steht, spart den Gang zum Automaten. Auch der Verlust oder die Beschädigung von Papierbelegen gehört der Vergangenheit an.

Sicher & praktisch

Die Transaktionsdaten werden dabei durch ein zweistufiges Verfahren gesichert. Die Nutzung der App ist kostenlos und unterstützt verschiedene gängige Zahlungsmethoden, die bereits bei der Registrierung hinterlegt werden können.

Mehr dazu hier…

