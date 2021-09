Neue Zero FXE – Design weiterentwickelt

Auf Basis der FXS bietet Zero die neue FXE im Design weiterentwickelt an. Die Supermoto hat eine Spitzenleistung von 33 kW/44 PS und eine Dauerleistung von 15 kW/20 PS. Eine 11-kW-Version für die Klasse A1 oder den B196-Zusatzführerschein bietet Zero ebenfalls an. Das Drehmoment liegt bei 106 Newtonmetern.

Die Reichweite ist stark geschwindigkeitsabhängig. Sie liegt zwischen 62 km (Autobahn, 112 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit) und 161 Kilometern im Stadtverkehr. Kombiniert nennt Zero rund 120 bzw. 105 Kilometer. Die Ladezeit für den 7,2-kWh-Akku an einer Standardsteckdose beträgt etwa neuneinhalb Stunden. Die Zero FXE kostet in Österreich 13.770 Euro.

