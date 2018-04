Neuer Aston Martin Vantage: Im Auftrag ihrer Majestät

Die jünste Neuauflage des Aston Martin Vantage startet im Mai auf ausgesuchten Märkten

Rolls Royce, Bentley oder Jaguar? Geht es um einen britischen Sportwagen so sind sich Experten einig, dass es nur ein Aston Martin sein kann. Auch eine andere Ikone von der Insel hast sich meistens für ein Fahrzeug mit dem markanten Doppelflügel entschieden. In zehn von den bisher 24 James Bond Filmen, ist 007 Aston Martin gefahen. Die jüngste Neuauflage des Vantage kommt da gerade recht. Er startet als Coupé im Mai auf ausgesuchten Märkten.

Exterieur und Interieur

Der 2+2 Sitzer streckt sich auf 4,46 Meter Länge und auf über 1,95 Meter Breite. Dabei duckt er sich aber sehr. Die Höhe beträgt nur 1,27 Meter. Der marken-typische Kühlergrill – den ja Ford seit einigen Jahren auch für sich entdeckt hat – ist zwar vorhanden aber er hat sich stark verändert. Er schnüffelt nun sehr tief über den Asphalt. Innen zieren Carbon, Aluminium sowie Edelstahl das Cockpit. Das Lenkrad mit Schaltpaddeln ist in Velourleder gehüllt und die schindelartigen Bedienelemente wirken wie aus einem Spaceship. Passend dazu wird die 8-Stufen Automatik von ZF über vier Tasten gesteuert. Das Infotainment erinnert an das Command-System von Mercedes. Es stammt auch aus dem Hause Daimler aber ist eine Generation hinter den Mercedesmodellen.

Was er kann

Drückt man den Startknopf so huscht autophilen Menschen sofort ein Lächeln übers Gesicht. Der Achtender klingt sonor, rau und kratzig – mehr als Beispielsweise in den diversen AMG-Modellen.

Obwohl: Der Biturbo-V8 mit vier Litern ist ebenfalls ein Bekannter aus dem AMG-Regal. Minderheitenbeteiligung von Daimler an Aston Martin sei Dank. Er liefert 685 Newtonmeter über einen Bereich von 2000 bis 5000 Umdrehungen sowie eine Leistung von 510PS (375kw).

Das sorgt für agentengerechte Fahrleistungen: In 3,7 sind die 100km/h erreicht und wer nicht vom Gas geht kann 314 km/h Spitze erreichen. Auf unseren Autobahnen aber nicht relevant. Der Normverbrauch von 10,5 Liter sind dann aber utopie, im Alltag sollte man gut 15 Prozent aufschlagen. Dafür passen 73 Liter in den Tank.

Wenn der Wagen mit Gebrüll beschleunigt, so verhindert das elektrische Sperrdifferenzial zusammen mit dem ESP ein durchdrehen der mächtigen Räder.

Aber nur so lange die Straße trocken ist. Ansonsten zieht die Elektronik die Bremse und regelt den Vantage ein. Drei Fahrprogramme regeln dabei die Dämpfer, die Leistungsentfaltung sowie das Ansprechen der Lenkung. Allerdings gibt es nur Sport, Sport+ und Track. Man merkt worauf sich die Entwickler konzentriert haben. Der Modus Komfort fehlt gerade beim lockeren Cruisen auf der Landstraße etwas.

Wird der Aston den Schritt aus dem Kleinseriensegment machen?

Denn Aston Martin entwickelt sich zwar nicht zur Volumenmarke, aber der Abschied vom Dasein des Spezialitäten-Anbieters scheint nicht fern. War es früher ein neues Auto, das alle drei Jahre von Aston Martin vorgestellt wurde, so sind es aktuell drei innerhalb von nur zwölf Monaten. Für 2019 ist außerdem der Einstieg ins SUV-Geschäft geplant, dann soll ein Angebot in dieser Fahrzeugklasse das Gesamtvolumen weiter erhöhen. 2017 verkaufte Aston Martin rund 5000 Fahrzeuge, bis 2020 ist eine Jahresproduktion von 7000 Einheiten geplant.

Und die Zukunft?

Er wird in nicht allzu ferner Zukunft auch mit einem V12 zu haben sein. Auch er wird aus Deutschland kommen. Die Motoren werden in einem Areal auf dem Ford Werksgelände gebaut. Aston und Ford waren ja einmal in der Premier Automotive Group vereint.

Außerdem ist sogar ein Elektroantrieb in Vorbereitung. Ob Bond auch einmal lautlos unterwegs sein wird? Durchaus wahrscheinlich. Die Treue von Aston zu Bond ist auf jeden Fall gegeben. Die Abteilung für die Spezialausstattung heißt nämlich ebenfalls „Q“.

Daten Aston Martin Vantage V8

Länge x Breite x Höhe (m): 4,46 x 1,95 x 1,27

Radstand (m): 2,70

Motor: V8 Biturbo, 3982 ccm, Direkteinspritzung

Leistung: 375 kW / 510 PS bei 6000 U/min

Max. Drehmoment: 685 Nm bei 2000 – 5000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 314 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,7 Sek.

ECE-Durchschnittsverbrauch: 10,5 Liter

Effizienzklasse: F

CO2-Emissionen: 245 g/km (Euro 6)

Leergewicht / Zuladung: min. 1530 kg / 270 kg

Kofferraumvolumen: ca. 300 Liter

Bereifung v / h: 255/40 R20 / 295/35 R20

Grundpreis: ca. 219.000 Euro