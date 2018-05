Neuer Audi A6: Hat er die Nase wieder vorn, beim Rennen um Platz 1?

Design, Technik und die digitalen Technologien sollen beim neuen Audi A6 wieder einen gehörigen Abstand zum Wettbewerb aus München und Stuttgart herstellen.

Audi – Vorsprung durch Technik

Wie oft wohl werden die Ingolstädter diesen Slogan wohl schon verflucht haben? Er hat sie seit 1971 immer wieder eingeholt, wenn sie einmal keinen Vorsprung hatten, weil andere technisch fortschrittlicher oder im Markt erfolgreicher waren. Jetzt – angesichts sinkender Zulassungszahlen beim Vorgänger – setzen die Ingolstädter mit dem neuen Audi A6 zu einem Dreisprung an: Design, Technik und digitale Technologien sollen den A6 wieder auf Platz 1 bringen.

Bei den Abmessungen ändert sich nur wenig

Der A6 blieb – wie bisher – bei der Länge von knapp fünf Metern. Aber bei den Innenmaßen legt die Business-Limousine kaum mess- aber spürbar zu. Der Innenraum wuchs um 21 mm in der Länge, bei der Kopffreiheit vorn um 8 mm und hinten um 12 mm. Der Kofferraum liegt bei 530 Litern, obwohl hinten noch Platz für eine zusätzliche Batterie geschaffen werden musste.Zu beginn gibt es drei Motoren, alles Sechszylinder mit Euro 6d. Sie sind ausschließlich mit dem Allradantrieb „Quattro“ und der Sieben-Gang-Automatik S-Tronic erhältlich. Der einzige Benziner 55 TFSI leistet 340 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern. Der A6 50 TDI leistet 286 PS und bringt es auf 620 Nm, der 45 TDI bietet bei gleichem Hubraum von drei Litern 231 PS. Später kommt noch ein Zwei-Liter A6 40 TDI mit 204 PS dazu.

Dafür einiges beim Antrieb

Die Lithiumionen-Batterie im Heck gehört zum Mild-Hybrid-System, das zu allen Sechs-Zylinder-Motorisierungen gehört. Die Batterie ist Teil einer 48-Volt-Insel an Bord, in der der Startergenerator arbeitet. Der lädt die Batterie beim Verzögern, leistet rund 16 PS und ermöglicht das „Segeln“ des A6 mit abgekoppeltem Motor über maximal 40 Sekunden. Bis zu 0,7 Liter auf 100 km soll das System sparen.

An Technik mangelt es nicht

Das normale Bordnetz bleibt bei 12 Volt, auch wenn es eine lange Liste von Hightech-Sensoren und -Aktuatoren zu versorgen hat. Allein 39 Fahrer-Assistenzsysteme listet Audi auf. Natürlich achtet der A6 auf Abstand, hält die Fahrbahn ein, bremst automatisch, hat das komplette Umfeld im Blick und achtet – wenn man will – nicht nur auf die eigene Sicherheit, sondern auch auf angepasste Fahrweise in unbekanntem Terrain. Der Käufer hat die Wahl zwischen drei Paketen „Parken“, „Stadt“ und „Tour“. Das „MMI touch response-Bediensystem“ zeigt mit zwei großen Displays, dass die Digitalisierung ständiger Begleiter wird. Die Assistenten speisen das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS). Es errechnet aus der Fusion der Sensordaten permanent ein detailliertes Abbild der Umgebung. In der höchsten Ausbaustufe umfasst das Sensor-Set des A6 bis zu fünf Radarsensoren, fünf Kameras für sichtbares Licht und eine Infrarotkamera für den Nachtsichtassistenten, zwölf Ultraschallsensoren sowie einen Laserscanner.

Auch innen bleibt kaum ein Stein auf dem Anderen

Mit jedem Blick auf die dem Fahrer leicht zugeneigte Armaturentafel glaubt man die Aussage von Audi, dies sei das modernste Bedienkonzept seiner Klasse. Die meisten Tasten, Regler und Steller des Vorgängermodells sind verschwunden. Im oberen Display lassen sich die Schaltflächen für alle Funktionen ähnlich wie Smartphone-Apps frei platzieren. Im unteren Display kann der Benutzer bis zu 27 individuelle Shortcuts für die wichtigsten Fahrzeug-Funktionen und oft benötigte Favoriten wie Telefonnummern, Radiosender oder Navigationsziele anlegen. Zusammen mit der „MMI Navigation plus“ kommt das „Audi virtual cockpit“ an Bord, dessen hochauflösendes Display 12,3 Zoll misst. Die Bedienung läuft über die Multifunktionstasten am Lenkrad. Ergänzend gibt es ein Head-up-Display.

Allradlenkung mit adaptivem Fahrwerk

Durch die Allradlenkung und die optionale Dynamik-Lenkung fährt der neue A6 noch dynamischer als sein Vorgänger. Mit einem Wendekreis von 11,1 Metern fährt man fast wie mit einem A4. Die Elektronische Fahrwerkplattform (EFP) regelt neben den Dämpfern und der Luftfederung auch die Dynamik-Allradlenkung und das weiterentwickelte Sportdifferenzial. Das verteilt die Antriebsmomente bei schneller Kurvenfahrt aktiv zwischen den Hinterrädern. Bei allen geregelten Fahrwerken kann der Fahrer das Setting im Fahrdynamiksystem „Audi drive select“ in drei Modi selbst einstellen: „comfort“, „auto“ und „dynamic“. Auch die Ambient-Beleuchtung im Innenraum kann nach persönlicher Vorliebe angepasst werden.

HD Matrix-LED Scheinwerfer vorne und dynamische Lichtfunktionen hinten

Audi bietet die Scheinwerfer in drei Ausführungen bis zur HD Matrix LED-Technologie mit hochauflösendem, dynamisch ausleuchtendem Fernlicht. Fünf horizontale Linien bilden das Tagfahrlicht. Über ihnen liegen die Abblendlicht-Module, die wie Pupillen wirken. Die Ausstattung mit den Top-Scheinwerfern und -Heckleuchten enthält auch das dynamische Blinklicht. Beim Entriegeln und Schließen der Türen inszenieren die Leuchten pulsierende Coming- und Leaving-Home-Funktionen.

Eine Frage ist allerdings offen: Ist der Vorsprung durch Technik wieder da?

Der Audi-Fan wird zufrieden sein. Er hat keine Probleme mehr, seinen A6 als die beste Limousine der Welt in der gehobenen Mittelklasse zu betrachten. Aber andere Mütter haben auch schöne Töchter. Über deren Vor- und Nachteile kann sich jeder Autofahrer-Stammtisch lange ereifern. Beim Wettkampf um die Trophäe des Besten haben wir einen neuen Zwischenstand. (ampnet/Sm)

Weitere Informationen: www.audi.at/a6

Technische Daten:

Audi A6 Limousine 50 TDI Quattro Tiptronic

Länge x Breite x Höhe (m): 4,94 x 1,87 (mit Spiegeln 2,11) x1,46

Radstand (mm): 2,92

Motor: V6-Diesel, 2967 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 210 kW / 286 PS bei 3500 – 4000 U/min

Max. Drehmoment: 620 Nm bei 2250 – 3000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5,5 Sek.

Verbrauch (nach EU-Norm): 5,5 Liter

CO2-Emissionen: 142 g/km / EU 6

Effizienzklasse: G (Euro 6)

Leergewicht / Zuladung: min. 1825 kg / max. 600 kg

Anhängelast (max., 12 %): 2000 kg

Wendekreis (m): 11,1 m (mit Allradlenkung)

Luftwiderstandsbeiwert: 0,25

Kofferraumvolumen: 530 Liter

Räder- / Reifengröße: 8,0 J x 18 / 225/55 R 18

Basispreis: 65.500€