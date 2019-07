Neuer California 6.1 – Ein Ausblick

Mit ersten Skizzen gibt Volkswagen Nutzfahrzeuge einen Ausblick auf den neuen California 6.1. Das Update der Reisemobil-Ikone ist vielfältig. Der Innenraum des Campers ist weiterentwickelt. Neu konzipiert und digitalisiert gibt sich das multifunktionale Camper-Bedienteil in der Dachkonsole. Neue Assistenzsysteme sorgen für ein Plus an Sicherheit und Komfort. Und eine neue Infotainment-Generation mit integrierter eSIM erschließt die Welt der mobilen Online-Dienste. Erstmals ist das Digital Cockpit erhältlich. Optisch prägnant: die komplett neu designte Frontpartie des California 6.1.

Nr. 1 der Reisemobile

Mit mehr als 18.000 verkauften Exemplaren pro Jahr ist der California die Nummer 1 der Reisemobile. Camper und Van zugleich. Ebenso prädestiniert für die große Reise wie für die alltäglichen Wege. Ein Allrounder. Jetzt hat Volkswagen Nutzfahrzeuge den Bestseller weiter präzisiert. Der Wohn- und Schlafbereich des Reisemobils wurde behutsam weiterentwickelt und optimiert. Fahrer und Beifahrer nehmen außerdem vor einer neu gestalteten Schalttafel samt neuen Instrumenten und neuen Online-Infotainmentsystemen Platz.

Assistenzsysteme

Wie der im Frühjahr vorgestellte Multivan 6.1, erhält auch der neue California 6.1 eine elektromechanische Servolenkung. Damit holt Volkswagen Nutzfahrzeuge zahlreiche neue Assistenzsysteme an Bord des Campers. Etwa das Spurhaltesystem „Lane Assist“, einen Flankenschutz und den „Trailer Assist“. Er macht das Rangieren mit einem Anhänger zum Kinderspiel. Darüber hinaus gestaltet ein Seitenwindassistent das Reisen mit dem California 6.1 sicherer.

Der neue California T6.1 kommt mit hocheffizienten 2,0-Liter-Turbodieselmotoren auf den Markt, die bis zu 146 kW/199 PS leisten. Weltpremiere der neuen Camper-Generation: Ende August auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf.

