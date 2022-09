Neuer Elektroroller Govecs Flex

Bei Govecs kommt der neue Elektroroller Govecs Flex für den Privatkundenbereich auf den Markt. Der neue Govecs Flex ist in den Farben „Vanilla White“ und „Sunshine Yellow“ zu einem Basispreis ab € 3.990,- erhältlich. Privatkunden können den Zweisitzer in den Stores in Berlin und München oder im Govecs Online Shop kaufen. Im Basispreis enthalten ist eine Batterie. Eine weitere Batterie kann man direkt beim Kauf oder zu einem späteren Zeitpunkt optional dazukaufen.

Als Zubehör stehen ein Top Case und eine externe Home-Ladestation zur Verfügung. Der klimaneutrale Elektroroller überzeugt mit Technologie und Qualität, auffallender Energieeffizienz und Performance. Sowie mit hoher Sicherheit und Langlebigkeit. Der neuen Govecs Flex festigt die Position des Münchner Unternehmens als Spitzenhersteller am Markt.

Innovative Technologie, erstklassige Materialien

Der 2,3 kW Antrieb stellt jederzeit souverän die volle Power zur Verfügung und meistert große Steigungen leistungsstark und dynamisch. Der Antrieb garantiert absoluten Fahrspaß. Zeitgemäß ist auch das ausgeklügelte Batterie-Management-System. Das stellt sicher, dass man den Govecs Flex bis zu einem Batteriestand von 8% (zwei Batterien), beziehungsweise 10% (mit einer Batterie) mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Dann schaltet sich die GO CHARGE Funktion ein und gewährt eine reibungslose Weiterfahrt für die restlichen Meter nach Hause.

Bei der Verkleidung stehen moderne und nachhaltige Materialien im Vordergrund. Sie besteht aus dem von Govecs entwickelten „GO ELAST Plastik“. Ein innovativ durchgefärbtes Material, das nicht lackiert werden muss. Es ist flexibel und hat dadurch auch eine hohe Bruchsicherheit. Für den Bau des Govecs Flex kommen ausschließlich hochwertige Komponenten zum Einsatz. sie stammen zu 95% von europäischen Zulieferern. Das Ergebnis ist ein gelungenes Zusammenspiel aus Komfort und Fahrvergnügen.

Batterie-Management-System und Laufruhe

Die Sicherheit steht konsequent im Vordergrund. Das Batterie-Management- System ist nach neuesten europäischen Sicherheitsstandards entwickelt. Es garantiert einen sicheren Lade- und Entladeprozess. Die 16-Zoll-Reifen und hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für eine hohe Stabilität und Laufruhe, selbst bei unruhigem Fahruntergrund. Für optimale Sichtverhältnisse und Sichtbarkeit sorgen Full-LED-Leuchten.

Komfort

Das Highlight in puncto Benutzerfreundlichkeit ist die 9,4 kg leichte Batterie, die sich unter dem Sitz befindet. Ein durchdachter Klickmechanismus sorgt für komfortable Bedienbarkeit. Ganz ohne störende Kabel und Stecker. Die Batterie kann man so praktisch und schnell entnehmen. Die Reichweite des Govecs Flex beläuft sich auf 57 km mit einer Batterie. Und auf 112 km mit zwei Batterien. Der tiefe Einstieg ermöglicht ein einfaches Handling und Manövrieren des Elektrorollers. Als neuer Elektroroller bietet der Govecs Flex so eine Menge an Innovation, Komfort und Fahrspass.

