Neuer Head of After Sales bei Toyota Austria GmbH

Sebastian Scheibl (32) wird neuer Head of After Sales bei Toyota Austria GmbH.

Er leitet ab sofort den Bereich After Sales für die Marken Toyota und Lexus in Österreich. Damit ist er für ein breites Spektrum an Themen verantwortlich.

Neben den klassischen Bereichen wie Zubehör- und Ersatzteilvertrieb, Gewährleistung, Händlersupport, Servicestandards und Ausbildung des Händler Personals, fällt auch die Weiterentwicklung der digitalen Service-Zukunft (u.a. Connected Car) in seinen Verantwortungsbereich. Nach zahlreichen Stationen in der Porsche Holding GmbH, wo er unter anderem den Bereich Service Technik bei Skoda Österreich verantwortete und zuletzt die Serviceleitung der Marke Porsche innehatte, wechselt der studierte Techniker in den Toyota Konzern.

Um eine optimale Händlerbetreuung zu gewährleisten, wird sein Team in naher Zukunft auf drei Gebietsleiter ergänzt. Außerdem wird man auf neue Herausforderungen des Marktes mit neuen und veränderten Rollen seiner Mitarbeitenden reagieren.

