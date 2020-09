Neuer, heisser Edel-Stromer Lucid Air

Jetzt ist er da. Ein neuer, heisser Edel-Stromer, der Tesla und Konsorten den Kampf ansagt. Gebaut wird er in Kalifornien. Sein Name: Lucid Air.

Spitzenwerte

Der Lucid Air des kalifornischen Autobauers Lucid Motors setzt eine beachtliche Duftnote. Leistung, Reichweite, Ladedauer und Software werden die Konkurrenz richtig fordern. Mit Benchmark-Niveau. Fakten gefällig? Reichweite des Lucid Air: bis zu 832 Kilometer. Auch die Ladezeit macht Furore. Bereits innerhalb von 20 Minuten beachtliche 483 Reichweitenkilometer. Das sind bis zu 32 km pro Minute. Weitere Eckdaten des Lucid Air? Er soll in unter 2,5 Sekunden von 0 auf 100 sprinten, V-max mehr als 320 km/h, bis zu 1.080 PS Leistung. Und eine hervorragende Aerodynamik (cW-Wert 0,21).

Tesla im Visier

Natürlich will man mit dem Lucid Air das Model S von Tesla herausfordern, aber etwa auch einen Taycan. Dazu hat man als CEO Peter Rawlinson, den Ex-Entwickler des Model S im Boot. Der meint, dass der Lucid Air „mit Technologie und Leistung die E-Mobilität auf ein neues Niveau hebt.“

Technik

Zwei hocheffiziente Permanentmagnet-E-Motoren treiben den Luxus-Stromer mit bis zu 20.000 U/min an Vorder- und Hinterachse an. Und er verfügt über eine kompakte, leichte 900-Volt-Antriebseinheit. Mit einer Wunderbox als Herzstück des Systems. So erzielt man unter anderem die kurze Ladezeit des Lucid Air am DC-Schnelllader. Das kompakte 113 kWh Batterie-Pack konnte man Entwicklung mit den Erfahrungen der Technologieabteilung und -zig Millionen Testmeilen realisieren.

Ausstattung

Bei der Ausstattung geizt man auch nicht. Edles Material und hochwertige Verarbeitung sind Trumpf. Neben Top-Assistenzsystemen und -elektronik sind Lounge-Charakter, gläsernes Dach, 34-Zoll-Screen, hoher Komfort im Fond und – für eine E-Limousine beachtliche 739 Liter Kofferraumvolumen.

Der Preis des Serien-Lucid wird in den USA knapp unter 80.000 Dollar liegen. Der kommt aber erst 2022. Produktionsstart ist noch im Herbst. Den Anfang macht die limitierte Spitzenversion Lucid Air Dream Edition schon im Frühjahr 2021. Reservieren kann man beide. Den Lucid Air für 1.000 Dollar, die Dream Edition für 7.500 USD.

