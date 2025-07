Neuer Juni-Rekord – oe24 mit 3,4 Millionen Unique Usern

Neuer Juni-Rekord – oe24 mit 3,4 Millionen Unique Usern – Im Juni erreicht das oe24-Netzwerk bereits 3.407.419 Unique User – der beste Juni-Wert aller Zeiten. Mit dabei auch eine Sendung von „am“ dem österreichischen allmobility Magazin powerd by automogazin.at. So gesehen auch eine Reichweite von 47,2%, fast jeder zweite österreichische Online-User surfte im Juni also auf den oe24-Seiten.

Im Juni überholt das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern sogar das bisher führende Krone.at-Gesamtangebot, das auf 3.367.092 Unique User kommt und liegt nur ganz knapp hinter dem derstandard.at-Network mit 3.531.251 Unique Usern.

Sensationell sind auch die Unique Clients

Mit mehr als 6,9 Millionen ! Unique Clients erreicht das oe24-Netzwerk im Juni den besten Wert aller Zeiten. Seit Jahresanfang konnte oe24 bei den Unique Clients um mehr als 23 Prozent zulegen. Bei den Visits kommt das oe24-Netzwerk im Juni auf 29.216.662 und bei den Page Impressions sind es 147.843.642.

Dazu oe24 CEO Niki Fellner: „Die neue ÖWA ist ein weiterer Meilenstein am Weg zu unserem Ziel, mit oe24 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden. Mit mehr als 3,4 Millionen Unique Usern haben wir im Juni bereits das Krone.at-Gesamtangebot überholt und liegen nur noch rund 100.000 Unique User hinter dem derstandard.at-Network. Beim derzeitigen sensationellen Wachstum von oe24 bin ich überzeugt davon, dass wir unser Ziel schon bald erreichen werden.“