Neuer Nissan NV250 – Auf Kangoo-Basis

Im September feiert ein neuer NV250 auf Kangoo-Basis seinen Marktstart in Europa. Der Kleintransporter ist als Kastenwagen in zwei Radständen erhältlich. Und als Kastenwagen mit Doppelkabine und Kombi. Das Fahrzeug basiert auf dem Renault Kangoo. Den Antrieb übernimmt ein 1,5-Liter Diesel in den Leistungsstufen 80, 95 und 115 PS. Der Verbrauch liegt kombiniert zwischen 5,0 und 4,4 Litern. Die Nutzlast: bis zu 800 Kilogramm. Es stehen bis zu maximal 4,6 Kubikmeter Laderaum zur Verfügung.

Den Kastenwagen gibt es in zwei Aufbaulängen. Außerdem mit mehreren Sitzkonfigurationen. Die Version mit Doppelkabine bietet eine variabel klappbare zweite Sitzreihe mit integrierter Gittertrennwand. Erhältlich sind auch Verkleidungen im Laderaum, ein Umbau für einen Rollstuhlzugang hinten oder ein Frischdienstfahrzeug.

Den Kombi bietet Nissan nur in der kurzen Version an. In den drei Ausstattungs-Varianten Acenta, N-Way und Tekna. Er verfügt über fünf Sitzplätze. Der NV250 wird parallel zum Nissan e-NV200 angeboten. Nissan gibt eine Garantie auf fünf Jahre und 160.000 Kilometer.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp