Neuer Onlineshop für Zweiräder

Die Faber GmbH, österreichischer Generalimporteur der italienischen Roller- und Motorradmarken Piaggio, Vespa, Gilera, Derbi und Gilera, stellt in der auch für den Zweiradhandel herausfordernden Coronavirus-Krise den ersten Onlineshop für Zweiräder in Österreich bereit.

Click&Collect

Die Faber GmbH positioniert sich in ihrem Kerngeschäft bei der Betreuung von knapp 120 Fachhändlern in Österreich mit einem neuen Click & Collect Onlineangebot. „Die Coronavirus-Krise hat leider auch den Zweiradhandel – wie die meisten anderen Branchen auch – zum Erliegen.[…]Ich sehe diese herausfordernde Situation jedoch auch als große Chance, um nun innovative Projekte umzusetzen, für die die Zeit bisher noch nicht reif war. Dazu gehört der erste Onlineshop für Zweiräder in Österreich[…]. Das Konzept dafür war bereits länger in der Schublade, jetzt ist es die punktgenaue Antwort auf die aktuellen Herausforderungen und die bestmögliche Unterstützung unseres Händlernetzwerkes“, so Josef Faber, CEO der Faber GmbH. „Wir ermöglichen mit dem neuen Onlineshop einen einfachen Zugang zu den beliebtesten Zweirädern Österreichs. Individuelle Mobilität und das damit verbundene Fahrvergnügen sorgen für Lebensfreude in Zeiten, in denen das Freiheitsgefühl ohnehin besonders leidet. Zweiräder sind auch gerade jetzt eine sichere Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Vorfreude auf Lebensfreude

Zweiräder, besonders Roller, sind die idealen Fortbewegungsmittel für die kommenden Monate und vereinen zahlreiche Vorteile in sich. Kein Umsteigen, keine Wartezeiten wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, kein Stau und keine lange Parkplatzsuche oder Parkgebühren wie bei einem Auto. Um gemeinsam mit ihren Fachhändlern auch in Zeiten des notwendigen gesellschaftlichen Stillstandes Kundenherzen höher schlagen zu lassen, setzt die Faber GmbH auf das Motto „Vorfreude auf Lebensfreude“. Der neue Onlineshop bietet zur Markteinführung 80 ausgewählte Modelle von Piaggio, Vespa, Derbi und Gilera.