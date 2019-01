Neuer Porsche 911 – Großer Auftritt in den Alpen

Nach der Weltpremiere bei der Los Angeles Autoshow Ende November 2018 wurde die achte Generation der Sportwagen-Ikone am gestrigen Freitag auf der Areit-Alm oberhalb von Zell am See gezeigt. Es war der erste öffentliche Auftritt des Fahrzeugs außerhalb einer Messe. Ein Hubschrauber flog den neuen 911 dafür auf die 1.408 Meter hoch gelegene Alm. Die Vorstellung begleiteten Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Porsche AG, Albrecht Reimold, Mitglied des Vorstandes für Produktion und Logistik, die Markenbotschafter Walter Röhrl und Mark Webber sowie die Werksfahrer Timo Bernhard und Richard Lietz.

Stärker, schneller, digital

Der neue 911 setzt auch in Zukunft Maßstäbe in Sachen exklusiver Sportlichkeit und ist unverkennbar der Porsche Design-DNA verpflichtet. Intelligente Bedien- und Fahrwerkelemente sowie innovative Assistenzsysteme verbinden die kompromisslose Dynamik des klassischen Heckmotor-Sportwagens mit den Ansprüchen der digitalen Welt. Weiterentwickelt und mit 450 PS starken aufgeladenen Sechszylinder-Boxermotoren ausgestattet, präsentieren sich die jetzt vorgestellten Carrera S-Modelle. Die Kraftübertragung übernimmt ein neu entwickeltes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Unter vier Sekunden

In der Beschleunigung von null auf 100 km/h unterbieten beide S-Modelle die Vier-Sekunden-Marke: Mit dem optionalen Sport Chrono-Paket benötigt das hinterradgetriebene Coupé 3,5 Sekunden, der 911 Carrera 4S mit Allradantrieb 3,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeiten betragen 308 km/h (911 Carrera S) und 306 km/h für die Allradvariante. Der 911 Carrera S kostet in Österreich ab 145.583,- Euro, der 911 Carrera 4S ab 155.179,– Euro; die entsprechenden Cabriolet-Varianten sind ab Euro 164.155,– beziehungsweise ab 172.492,– Euro zu haben.

Passsend zum 911 gibt es auch eine Uhr

Porsche Design würdigt die neue Generation des 911 mit einer streng limitierten Uhren-Sonderedition – der 911 Chronograph Timeless Machine Limited Edition. Wie der legendäre Sportwagen überzeugt der Zeitmesser durch puristisches Design, konsequente Funktionalität und absolute Leistungsstärke. Die Uhr ist ab April 2019 zu einem Preis von 4.911 EUR (UVP) in Porsche Design Stores, Porsche Zentren, im Fachhandel sowie online unter www.porsche-design.com erhältlich.

Als Einstimmung gab es Motorsport auf Eis

Die Präsentation fand im Vorfeld des „GP Ice Race“ in Zell am See statt. Es ist die Neuauflage des von 1937 bis 1974 ausgetragenen Eisrennens. Das vom heutigen Samstag bis einschließlich morgen, Sonntag, andauernde Spektakel am Zeller Sportflughafen bietet den Zuschauern umfangreiche Motorsport-Action mit historischen und aktuellen Renn- und Rallyefahrzeugen – darunter zahlreiche Porsche-Modelle. Zu den rund 130 Teilnehmern, die über den 600 Meter langen Eis-Parcours driften, zählen auch der Le Mans-Sieger Hans-Joachim Stuck sowie die Porsche-Markenbotschafter Mark Webber und Walter Röhrl.

