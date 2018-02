Neuer Porsche 911 GT3 RS – Stärkster Serien-911er mit Saugmotor

Neuer Porsche 911 GT3 RS – Stärkster Serien-911er mit Saugmotor. Die Porsche Motorsportabteilung präsentiert auf dem Genfer Automobil Salon (8.-18. März) einen weiteren Leckerbissen aus Weissach: den 911 GT3 RS mit Rennsportfahrwerk und 383 kW/520 PS starkem Vierliter-Hochdrehzahl-Saugmotor. Der neue Hochleistungssportler wurde auf Basis des 911 GT3 entwickelt und nochmals geschärft. Er beschleunigt in 3,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 312 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Innerhalb eines Jahres stellt Porsche damit nach dem 911 GT3 und dem 911 GT2 RS den dritten GT-Sportwagen mit Straßenzulassung vor. So entstand zum leistungsgesteigerten Triebwerk eine Fahrwerkabstimmung, die mit ihrer neu kalibrierten Hinterachslenkung auf höchste Dynamik und Präzision ausgelegt ist.

Die Optik der gewichtsoptimierten, breiten Karosserie mit dem typischen starren Heckflügel wird von der Aerodynamik bestimmt. Auch im Interieur herrscht Rennatmosphäre. Die Vollschalensitze aus Carbon bieten auch bei hoher Querbeschleunigung sicheren Seitenhalt. Leichtbau-Türtafeln mit Ablagenetz und Schlaufen statt Türöffnern, eine reduzierte Dämmung sowie die neue Leichtbau-Fondabdeckung unterstreichen den konsequenten Umgang mit dem Material.

Mit dem Triebwerk des neuen 911 GT3 RS läuft der 4 Liter Sechszylinder-Saugmotor von Porsche zur Höchstform auf: Der Boxermotor leistet 20 PS mehr als im Vorgängermodell und im 911 GT3. Zusammen mit einer Drehzahlspanne, die bis 9.000 Umdrehungen pro Minute reicht, gibt er sich als reinrassiger Sportmotor. In Kombination mit dem speziell abgestimmten Siebengang-PDK lassen sich mit dem Hochleistungstriebwerk Fahrleistungen auf höchstem Niveau erzielen.

Für passende Fahrdynamik sorgt ein Fahrwerk mit Motorsporttechnik. Kugelgelenke an allen Lenkern bieten eine höhere Präzision als übliche elastokinematische Lager. 20 Zoll große Leichtbauräder mit neu entwickelten Sportreifen der Dimension 265/35 an der Vorderachse unterstützen Agilität und Lenkfähigkeit, 21-Zoll-Räder mit Pneus der Größe 325/30 an der Hinterachse die Traktion.

Wie für jeden aktuellen GT-Sportwagen steht auch beim 911 GT3 RS ein Clubsportpaket ohne Aufpreis zur Wahl. Für den motorsportlichen Einsatz beinhaltet das Paket einen Überrollbügel, einen Motorsport-Handfeuerlöscher, die Vorrüstung für einen Batterietrennschalter und einen Sechs-Punkt-Gurt. Für besonders ambitionierte Fahrer hat die Porsche-Motorsportabteilung zur weiteren Gewichtseinsparung ein optionales Weissach-Paket mit zusätzlichen Carbon-Bauteilen in den Bereichen Fahrwerk, Interieur und Exterieur sowie (optional) Magnesiumrädern im Angebot. In der leichtesten Konfiguration sinkt damit das Gewicht des 911 GT3 RS auf 1.430 Kilogramm.

Ab sofort bestellbar. Die Markteinführung in Österreich erfolgt ab Mitte April. Der neue Hochleistungssportler startet bei 252.720 Euro.