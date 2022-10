Neuer Seat & Cupra Brandstore in Liezen

Im Ennstal öffnete ein neuer Seat & Cupra Brandstore Laimer Liezen seine Pforten. Damit schärfen die beiden spanischen VW Konzernmarken Seat & Cupra ihr Vertriebsprofil.

Der neue Seat & Cupra Brandstore befindet sich in der Gesäusestraße 5-11 in Liezen im Ennstal. Und damit in bester Lage mitten in Österreich. Mit dem Flagship Store will Seat & Cupra Laimer samt seinen Vertriebspartnern Bathelt Bad Aussee und Berger Großreifling einen direkten Zugang zum Kunden schaffen. Und ein besonderes Markenerlebnis. Kernelemente sind ein offenes Raumkonzept, eine moderne Einrichtung und kompetente Beratung – physisch wie digital.

150 Gäste feierten gemeinsam mit dem Team rund um Laimer Geschäftsführer Robert Engstler bei Tapas, Cerveza und Vino einen echten spanischen Abend und erlebten so die Welt von Seat & Cupra hautnah und authentisch.

Zur Eröffnung kam Geschäftsführer Wolfgang Wurm vom Importeur Porsche Austria mit zwei Fahrzeughighlights im Gepäck. Dem Cupra Born und den Cupra Formentor VZ5. Das Elektroauto Born (150 kW/204 PS) ist in Österreich zu Preisen ab 43.990 Euro bestellbar. Der VZ5 (287 kW/390 PS) ab 82.649 Euro.

Seat Cupra Liezen ist ein Standort der Laimer GesmbH. Die Laimer GesmbH ist einer der führenden VW Konzermarkenhändler in Österreich und an zwei Standorten in Perchtoldsdorf bei Wien und in Liezen im Ennstal vertreten. www.auto-laimer.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp