Neuer Skoda Fabia debütiert in Genf

Neuer Skoda Fabia debütiert in Genf. Der Skoda Fabia startet mit Neuerungen bei Design und Technologie in das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Der Kleine wird mit neu gestalteten Front- und Heckschürzen, erstmals verfügbaren LED-Scheinwerfern und LED-Heckleuchten sowie einem feineren Interieur noch attraktiver. Drehfreudige, effiziente 1,0 Liter Benzinmotoren und zusätzliche Assistenzsysteme prägen seinen modernen Charakter. Das umfangreich überarbeitete Modell wird auf dem Automobilsalon in Genf präsentiert. Die Markteinführung erfolgt im zweiten Halbjahr 2018.

Das modifizierte Design der Front- und der Heckschürze sorgt für ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild. Erstmals werden für den Skoda Fabia LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten angeboten. Auch das Angebot an Leichtmetallrädern wurde erweitert – unter anderem um 18 Zoll Räder für das Kurzheck-Modell. Zur edleren Anmutung im Innenraum tragen ein neu gestaltetes Kombiinstrument, neue Dekorleisten an der Armaturentafel und zweifarbige Sitz-Oberflächen bei.

Das Antriebsportfolio umfasst vier drehfreudige und effiziente Benzinmotoren mit jeweils drei Zylindern und einem Hubraum von 1,0 Liter. Die MPI-Motoren sind mit einer indirekten Kraftstoffeinspritzung ausgestattet und leisten 44 kW/60 PS beziehungsweise 55 kW/75 PS. Die beiden TSI-Aggregate bringen es mit Turboaufladung und Benzin-Direkteinspritzung auf 70 kW/95 PS sowie auf 81 kW/110 PS. Der kraftvollste der insgesamt vier Motoren kann auch mit einem 7-Gang-DSG kombiniert werden.

Mit weiteren Fahrerassistenzsystemen holt Skoda fortschrittliche Technologie aus höheren Fahrzeugklassen in das Kleinwagen-Segment. Etwa Spurwechselassistent (Blind Spot Detection), Ausparkassistent (Rear Traffic Alert) und Fernlichtassistent.

Das Infotainmentsystem Swing (mit neuem 6,5 Zoll-Display) und Skoda Connect – zur Nutzung mobiler Online-Dienste vervollkommnen die elektronischen Updates des Fabia. Selbstredend sind wieder jede Menge „Simply Clever“-Details mit dabei.