Neuer Toyota Importeur in Österreich

Neuer Toyota Importeur in Österreich – Toyota Motor Europe übernimmt mit 1. März 2019 den Vertrieb seiner Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus in Österreich. Damit werden alle bestehenden Händler in Österreich mit der neu-gegründeten Toyota Austria GmbH zusammenarbeiten, die Familie Frey bleibt mit ihren Toyota und Lexus Autohäusern der Toyota Handelsorganisation verbunden.

Die Toyota Austria GmbH übernimmt alle Rechte und Pflichten des bisherigen Importeurs TFAG: Alle Mitarbeiter, die für die TFAG gearbeitet haben, werden von der neuen Gesellschaft übernommen. Mit der neuen Struktur werden die Wettbewerbsfähigkeit und das nachhaltige Wachstum von Toyota in Österreich weiter vorangetrieben.

Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Heiko Twellmann (52). Er ist seit 12 Jahren für die Toyota Deutschland GmbH in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt war er verantwortlich für das Lexus Geschäft in Deutschland.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp