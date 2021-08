Neuer Toyota Partner – Autohaus Weber

Ab 1. Oktober ist das Autohaus Weber in Hollabrunn neuer Toyota Partner. Weber übernimmt den Toyota Vertriebs- und Servicestandort von Karl Scheibelhofer. Harald Weber pachtet den Betrieb von Scheibelhofer bis zur Fertigstellung eines komplett neuen Toyota Schauraums in Hollabrunn.

„Mit Harald Weber konnten wir einen geeigneten Nachfolger für einen bestehenden Betrieb finden. Weber ist in der in der Region sehr etabliert. Und er möchte mit Toyota weiter expandieren.‘‘ so Heiko Twellmann, Geschäftsführer Toyota Austria. Und er fügt hinzu: „Ich danke Herrn Scheibelhofer für 42 Jahre Einsatz für Toyota und unsere gemeinsamen vertrauensvollen und guten Gespräche für seine Unternehmensnachfolge.‘‘

Das Autohaus Weber – neuer Toyota Partner – plant außerdem in Korneuburg einen weiteren Toyota Standort zu eröffnen. Im Vollbetrieb können an beiden Standorten zwischen 300 und 400 Neufahrzeuge von Toyota verkauft werden. Harald Weber hat das Autohaus Weber 2007 gegründet und beschäftigt über 30 Mitarbeiter.

Das Autohaus Scheibelhofer bleibt an den Standorten Frauenhofen Horn und Ziersdorf Toyota Servicepartner.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp