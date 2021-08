Neuer Toyota Partner in Graz

Die Wolfgang Denzel AG ist ab 1. Oktober neuer Toyota Partner in Graz. Damit erhält Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs, einen zweiten Toyota Vertriebsstandort. Am bestehenden Standort in der Wetzelsdorfer Straße startet Denzel mit dem Vertrieb und Service für Toyota.

„Mit Denzel ist es uns gelungen, wieder einen Top-Partner im Autohandel zu finden, der (…) perfekt zu uns passt.‘‘, erklärt Heiko Twellmann, Geschäftsführer Toyota Austria. Und Mag. Gregor Strassl. Vorstandsvorsitzender der Denzel AG ergänzt: „Wir freuen uns, mit Toyota eine starke Marke gewonnen zu haben, mit der wir langfristig und strategisch planen können.‘‘

Als neuer Toyota Partner eröffnet Denzel damit rechtzeitig zum Marktstart des neuen Toyota Yaris Cross auch den neuen Standort. Bereits am Eröffnungswochenende ist das neue kompakte SUV bei Denzel zu sehen. Toyota integriert man in das bestehende Betriebsgelände . CI-Adaptierungsarbeiten innen und außen setzt man sukzessive um.

Der langjährige Toyota Partner Gady in Graz ist weiterhin tätig. Er konzentriert sich auf den Süden der Stadt, während sich Denzel Richtung Norden orientiert.

