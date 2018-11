Neuer Vertriebsleiter für Lkw bei Mercedes-Benz Österreich

Mit 1. Jänner 2019 wird Claus Harr den Vertrieb für Lkw bei der Mercedes-Benz Österreich GmbH übernehmen. In dieser Funktion verantwortet er den Vertrieb Mercedes-Benz Lkw, Unimog, Fuso Canter, FleetBoard und CharterWay und berichtet an Doreen Laubsch, Leiterin Mercedes-Benz Trucks Österreich.

Seit 23 Jahren bei Daimler

Claus Harr ist seit 1995 bei der Daimler AG und seither durchgängig im Vertrieb von Nutzfahrzeugen und Dienstleistungen tätig. Er ist als Verkäufer in den Konzern eingestiegen und war danach als Leiter Verkaufsförderung sowie Produkt- und Key Account Management Lkw für den deutschen Markt in Berlin tätig. Nach seiner Verantwortung als Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge in der Mercedes-Benz Niederlassung Braunschweig leitet Herr Harr aktuell den Verkauf von Transportern in der Reutlingen/Tübingen.

