Neuer Volvo XC40 – Erfolgreicher Einstand

Neuer Volvo XC40 – Erfolgreicher Einstand. Der neue Volvo XC40 kommt gut an. Zur gerade beginnenden Markteinführung in Europa und Amerika liegen für das Kompakt-SUV weltweit mehr als 20.000 Bestellungen vor. Weitere Wachstumsimpulse werden von China erwartet, wo das Fahrzeug Ende April während der Beijing Auto Show seinen Einstand auf dem größten Automobilmarkt der Welt gibt.

Der XC40 ist einer von sieben Finalisten zur Wahl von Europas „Auto des Jahres“ in wenigen Wochen in Genf. Den nationalen Titel in Großbritannien hat sich der Schwede bereits gesichert: Das renommierte Automobilmagazin „What Car?“ kürte ihn in dieser Woche zum Auto des Jahres.

„Mit dem Volvo XC40 betreten wir eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der Automobilindustrie“, erklärt Björn Annwall, Senior Vice President für Strategie, Marke und Handel bei Volvo Cars.

Der Volvo XC40 ist das erste Modell auf der neuen kompakten Modular-Architektur (CMA), die auch vollelektrische Fahrzeuge erlaubt. Sie wurde gemeinsam mit Konzernmutter Geely entwickelt. Als erstes Auto der Marke ermöglicht der XC40 zudem eine private Carsharing-Funktion: Mit Hilfe von Volvo on Call können Besitzer einen digitalen Schlüssel generieren, der Familienmitgliedern und Freunden Zugang zum Fahrzeug ermöglicht. Mit dem so genannten „Red Key“ benötigen sie keinen physischen Schlüssel mehr.

Mit dem neuen Volvo XC40 verfügt der schwedische Premium-Hersteller erstmals in der Unternehmensgeschichte über drei neue globale SUV-Modelle in dem am schnellsten wachsenden Marktsegment. Volvo ebnet damit den Weg für weiteres Wachstum bei Fahrzeugabsatz und Profitabilität.