Neueröffnung Forstinger Neunkirchen

Eröffnung Forstinger Neunkirchen- Mit Stolz eröffnete die Geschäftsführung von Forstinger vor zahlreicher Politprominenz und Wirtschaftsgranden die Eröffnung einer neuen Filiale im niederösterreichischen Neunkirchen und gleichzeitig verkündete man sehr stolz die positive Abwicklung des Insolvenzverfahren.

Das eindeutige Credo für den neuen Standort dabei war auch ein erweitertes Leistungsangebot und noch besseres Kundenservice. All das mit in einem neuen Gebäude und einer komplett neuen Verkaufsraum- gestaltung. Rudi Bayer als Geschäftsführer sieht den Standort künftig auch als wichtigen Knotenpunkt für die Branche innerhalb der Mobilität in der Region.

Standort & Filialnetz

Der neue Standort ist sehr gut angebunden und somit bequem erreichbar – eine starke Ergänzung also zum bisherigen Filialnetz das österreichweit aktuell rund 70 Filialen zählt. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung und den Mobilitätsbedürfnissen der Region will man gleichzeitig ein klares Zeichen für Präsenz und Servicekompetenz setzen.

Was ist sonst noch neu in dieser Filiale? Wie gewohnt wohl ein umfassendes Sortiment an Autozubehör, Ersatzteilen, Reifen, Felgen sowie Motor- und Pflegeprodukte bieten das es so in keiner vergleichbaren Handelskette dieser Art gibt. Nicht zu vergessen die integrierten Dienstleistungen wie Werkstattservice, Montage, Wartung und Überprüfungen gemäß § 57a.

Eröffnungsangebote & Beratungsschwerpunkte

Im Eröffnungszeitraum erwarten die Besucher exklusive Eröffnungsangebote, Gewinnaktionen und Beratungsschwerpunkte – ein idealer Moment also die neue Filiale kennenzulernen. Besonders hervorgehoben wird das kundenorientierte Servicekonzept: schnelle Abläufe, transparente Preise und persönliche Beratung sollen zum Erfolgsprinzip werden.

Wirtschaftlicher Impuls & Arbeitsplätze – Mit der neuen Filiale verbindet man auch die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen in der Region. Geplant ist ein engagiertes Team aus Fachkräften, die mit regionalem Bezug und technischer Kompetenz agieren. Damit leistet der Standort einen aktiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft und Mobilität.