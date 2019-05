Neueröffnung Porsche Zentrum Wien-Liesing

Die Neueröffnung – das neue Porsche Zentrum von Porsche Wien-Liesing eröffnet nach 16 Monaten Bauzeit. Es ist das größte in Österreich. Mit 1.100 m2 Ausstellungsfläche auf zwei Geschoßebenen hat es auch international architektonisches Format.

„Wir tragen damit der erfolgreichen Entwicklung der Sportwagenmarke Porsche in den letzten Jahren Rechnung. Und wir haben in allen Bereichen unsere Kapazitäten deutlich ausgebaut,“ so Peter Herget, Vertriebs-Geschäftsführer von Porsche Wien-Liesing.

Die Anzahl der Ausstellungsfahrzeuge wurde von 8 auf 17 mehr als verdoppelt. Nun ist es möglich, den Kunden ein deutlich breiteres Spektrum attraktiver Porsche Modelle zu präsentieren. In großzügiger Atmosphäre. Eine durchgängige Glasfassade gibt die Möglichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten die ausgestellten Modelle zu betrachten.

In der angrenzenden „Black Box“ ist die neue Porsche Werkstätte untergebracht. Sie ermöglicht mit 19 Arbeitsplätzen einen täglichen Werkstattdurchlauf von mehr als 30 Fahrzeugen. Martin Märkl, Service-Geschäftsführer von Porsche Wien-Liesing: „Wir waren bisher schon ein Kompetenzzentrum für den 918 Spyder und den Carrera GT. Künftig sind wir auch E-Performance Center.“

Insgesamt sind nun 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Sportwagenmarke Porsche beschäftigt. Der nun folgende dritte und letzte Bauabschnitt umfasst den Neubau der Schauräume für Bentley und Lamborghini. Und die Neuerrichtung des Volkswagen Schauraums. Die endgültige Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

