Neues E-Mountainbike von Ducati

Ducati ergänzt sein E-Mountainbike Angebot um ein neues exklusives Modell. Das Powerstage RR „Limited Edition“ für besondere Offroad-Performance. Der Rahmen besteht aus Carbon. Die Kabel sind innen verlegt, es gibt ein Lenkungsanschlagsystem, Gelenke an den Lagern. Und eine asymetrische hintere Kettenstrebe, die besseres Ansprechverhalten am Berg verspricht.

Man schaltet über die kabellose elektronische Zwölf-Gang-Hinterradschaltung SRAM GX AXS. Als Antrieb kommt der neue Shimano EP801 mit 250 Watt Nennleistung und 85 Newtonmetern Drehmoment zum Einsatz. Der Akku hat eine Kapazität von 630 Wattstunden.

Ein neues Antriebssystem des E-Mountainbike von Ducati verfügt über zwei voreingestellte Unterstützungsprofile. „Long Ride“ für möglichst lange Laufzeit auf Touren und „Fast Ride“ für maximale Leistung auf kurzen Etappen. Mit dem „Fine Tune“-Modus der Shimano E-Tube Project-App lassen sich auch eigene Unterstützungsprofile erstellen.

Details des Ducati Powerstage RR

Gabel und Federbein von Öhlins bieten 180 bzw. 170 Millimeter Federweg und sind sowohl in der Zug- als auch in der Druckstufe voll. Im Bereich des Steuerrohrs, der hinteren Kettenstreben und dem durch zwei Rippen verstärkten Motorbereich wurde die Steifigkeit erhöht. Das Ducati Powerstage RR Limited Edition fährt auf Mischbereifung und unterschiedlich großen Carbon-Felgen, vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll. Auch der Lenker besteht aus Carbon. Der Sattel verfügt über eine Integrierte Werkzeugtasche.

Die Lackierung des exklusiven Powerstage RR Limited Edition orientiert sich an den Farben des Moto-GP-Werkteams. Hergestellt in einer limitierten Auflage von 230 nummerierten Exemplaren. Die Zahl erinnert an die Bezeichnung des Rennmotorrads. Das neue E-Mountainbike von Ducati ist während des kommenden Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring im Fahrerlager zu sehen. Es ist bereits jetzt über das Ducati Händlernetz und online unter www.ducati.com zu einem Preis von 11.990 Euro bestellbar.

Der Name Powerstage erinnert an eine neue Art von Wertungsprüfungen, die vor kurzem auf den E-Enduro-Rennstrecken eingeführt wurde. Dabei besteht die Herausforderung in einer technisch anspruchsvollen Bergaufstrecke, die parallel zur klassischen Abfahrtsetappe zu bewältigen ist. (aum)

