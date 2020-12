Neues für Autofahrer 2021

2021 kommt für Autofahrer und Verkehrsteilnehmer in Österreich einige Neues zu. ÖAMTC-Experten geben einen Überblick, was schon jetzt bekannt oder absehbar ist. Im Bereich Recht sind etliche Änderungen noch in Ausarbeitung. Der ÖAMTC-Chefjurist fasst zusammen. In welchen Bereichen Neuerungen zu erwarten sind, auch wenn großteils noch keine Details bekannt sind.

Strengere Strafen für Schnellfahren

Eine Anhebung der Strafrahmen für „Rasereidelikte“ bis zu 5.000 ist denkbar. Ebenso eine Beschlagnahme von Fahrzeugen, mit denen Schnellfahrdelikte begangen wurden. Um die Strafzahlung sicherzustellen. „Kommen soll auch eine Strafdrohung für illegale Wettrennen“, so ÖAMTC-Chefjurist Hoffer zu möglichen Änderungen. Der Forderungskatalog aus dem Bereich der Grünen lässt noch eine Menge an möglichen weiteren Forderungen erahnen.

Digitaler Führerschein

Für Handysignatur- bzw. Bürgerkarten-Inhaber sollen ab Frühling 2021 Führerschein und Zulassungsschein als digitale Varianten am Smartphone verfügbar sein.

Brexit

Wer einen britischen Führerschein auf einen österreichischen umschreiben lassen möchte, braucht dafür keine Prüfung. Der britische Führerschein gilt ja ab 1. Jänner nicht mehr als EU-Führerschein.

Parken in Wien

Neues für Autofahrer 2021 auch beim Parken. In Wien steht eine Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung bevor. Details sind hier noch nicht bekannt. „Von einer umfassenden Neuorganisation bis zu einer bloßen Ausweitung der bestehenden Kurzparkzonen, mit Tariferhöhung. Es ist alles möglich“. So der Chefjurist Hoffer.

Vignette

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist Vignettentarif angepasst. Für 2021 um 1,5 Prozent . Damit kostet die Pkw-Jahresvignette kommendes Jahr 92,50 Euro. Jene für Motorräder 36,70 Euro. Die Zwei-Monats-Vignette kostet 27,80 für Pkw. Und 13,90 Euro für Motorräder. Eine Zehn-Tages-Vignette 9,50 Euro für Pkw, 5,50 Euro für Motorräder.

Gelegenheitsverkehrsgesetz-Novelle

Ab 1. Jänner 2021 tritt die neue Regelung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes in Kraft. Damit werden Taxis und Mietwagen ein Einheitsgewerbe. Unter anderem entfällt für Fahrten, abgeschlossen im Wege eines Kommunikationsdienstes, die Taxameterpflicht. Außerdem kann man Fahrtkosten mit anderen Fahrgästen teilen.

Der ÖAMTC bietet eine Übersicht über Neuerungen in allen relevanten Themenbereichen unter www.oeamtc.at/neuerungen2021

