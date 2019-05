Neues Gesicht für SsangYong in Tirol

Autoland Innsbruck und Schwaz erweitern ihr Portfolio und geben SsangYong ein neues Gesicht in Tirol. Mit den Fahrzeugen des koreanischen Allradspezialisten SsangYong komplettiert das junge Autohaus Autoland PPAT sein Angebot. SsangYong und Und Autoland PPAT gaben die Kooperation bekannt, die ab August 2019 starten wird. Der Autoimporteur für Österreich, die SYMA Handels GmbH freut sich, einen hochprofessionellen Händler im Bundesland Tirol gefunden zu haben. Gemeinsam will man das Ziel erreichen, langfristig eine fixe Größe am Markt zu sein.

Die Autoland PPAT GmbH kann auf eine beachtliche Umsatz- und Ertragsentwicklung verweisen. Dazu heimst das Unternehmen einen Preis nach dem anderen ein. Österreichs Autohaus des Jahres, Familienfreundlichstes Unternehmen Tirols oder Wachstumschampion Österreichs. Es gehört zu den Vorzeigebetrieben Tirols. „Die gute Stimmung im Unternehmen, die Energie des Teams – das hat uns von Anfang an überzeugt,“ so Alessandro Chieppi, GF von SsangYong Österreich.

Auch die SYMA Autohandels GmbH ist bestens aufgestellt. SsangYong hat sich rundum zu einer begehrenswerten Marke entwickelt. Die trendigen SUVs sind ein Hingucker, die Modelle der Palette, vom Einsteigermodell Tivoli bis zum Flaggschiff Rexton oder den Pick-ups, erregen Aufsehen. Durch das außergewöhnliche Design und heben sich vom Mainstream ab. Ab Herbst kommt der neue Korando, der das Mittelklassesegment abdecken wird. Er wird im nächsten Jahr auch mit Elektromotor bestellbar sein.

SsangYong und die Autoland PPAT GmbH werden den Automarkt in Tirol neu und sichtbar mitgestalten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp