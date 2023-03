Neues Mercedes-Benz GLC Coupé

Nach dem SUV kommt im Juli bei Mercedes-Benz nun auch ein neues GLC Coupé auf den Markt. Wie das Schwestermodell gibt es das Fahrzeug nur noch mit elektrifizierten Vierzylindern als Plug-in-Hybrid oder als Mildhybrid mit 48-Volt-Technik.

Ein Sportfahrwerk gehört zur Serienausstattung. Die optionale 4,5-Grad-Hinterachslenkung ist im Technikpaket zusammen mit der Luftfederung integriert. Die 360-Grad-Kamera bietet für Offroadfahrten die Funktion „transparente Motorhaube“.

Die Sonderausstattung MBUX Augmented Reality für Navigation verbindet Routenhinweise mit realen Ansichten. Eine Kamera erfasst die Umgebung vor dem Fahrzeug. Das Zentraldisplay zeigt die bewegten Bilder und blendet zusätzlich virtuelle Objekte, Informationen und Markierungen ein. Dazu gehören etwa Verkehrsschilder, Abbiegehinweise, Spurwechselempfehlungen oder Hausnummern. Die Sprachsteuerung reagiert künftig noch besser auf Eingaben natürlicher Sprache oder individuelle Vorlieben des Nutzers.

Zur Serienausstattung des Mercedes-Benz GLC Coupé gehören das Avantgarde-Exterieur mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern sowie das Chrompaket. Und die aufgewertete Innenausstattung ebenfalls auf Avantgarde-Niveau. Die Konnektivität ist ebenso erweitert wie das Angebot an Assistenzsystemen und deren Umfang. Die Hybridmodelle rollen ab Werk auf Mischbereifung mit unterschiedlichen Reifenbreiten an der Vorder- und Hinterachse. Den AMG Line gibt es mit 19-Zoll- oder 20-Zoll-Mischbereifung sowie Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe.

Der GLC ist bei größerer Spurbreite drei Zentimeter länger und fünf Millimeter höher geworden. Das Kofferraumvolumen beträgt jetzt 545 Liter (plus 45 Liter) bis 1.490 Liter (+ 90 Liter) bei den Verbrennern und 390 Liter bis 1.335 Liter bei den Plug-in Hybriden. Der Luftwiderstandsbeiwert ist um drei Hunderstel von 0,30 auf 0,27 verbessert. (aum)

