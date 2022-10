Neues Porsche Zentrum in Stuttgart

30 Monate nach dem Spatenstich eröffnete Porsche Deutschland, exakt am Tag des Börsengangs der Porsche AG, das Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel. Es ist der zweite Standort in Deutschland, in dem man das Porsche Vertriebskonzept unter dem Motto „Destination Porsche“ umgesetzt hat. Auf rund 1.500 m2 Ausstellungsfläche im Innen- sowie Außenbereich sollen Markenerlebnisse entstehen, bei denen die Kommunikation und Interaktion im Mittelpunkt stehen. Und Kunden können die Marke mit ihrer Produktvielfalt erleben.

Unser neues Porsche Zentrum in Stuttgart am Pragsattel ist ein weiterer Baustein für das Gesamterlebnis Porsche in der Region“, so Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung Porsche Deutschland. „Neben dem Werk in Zuffenhausen und dem Porsche Experience Center am Hockenheimring ist das Porsche Zentrum am Pragsattel ein neuer Anziehungspunkt für Kunden und Besucher der Region.“

Porsche Zentrum Stuttgart – Nachhaltiges Bauen

Beim Bau hat man besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Gebäude richtet sich nach den aktuellen Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und ist mit dem Gold-Status zertifiziert. Bei dem Einsatz von Baustoffen achteten die Projektverantwortlichen darauf, möglichst schadstoffarme, emissionsfreie Materialien zu verwenden.

Auf dem Dach des Porsche Zentrums ist eine Photovoltaik-Anlage mit einer Höchstleistung von 86 Kilowatt installiert, die der Eigenstromnutzung dient. Vier Ladeplätze (zwei DC-Charger für das Schnellladen und zwei AC-Charger) finden sich im Kundenbereich vor dem Porsche Zentrum. In der Tiefgarage sind mehr als 30 weitere Ladeplätze installiert.

Mit der Entscheidung, den Porsche Taycan am Traditionsstandort Zuffenhausen zu bauen, entstand die Notwendigkeit, im Stammwerk Platz zu schaffen. So entstand am prominenten Stuttgarter Pragsattel der Komplex mit dem Porsche Zentrum und einem Hochhaus für das Porsche-Design. Für die Stadt Stuttgart entstand so im Norden der Stadt ein kräftiger städtebaulicher Komplex.

Der Porsche Design Tower Stuttgart soll zu den höchsten Gebäuden Stuttgarts gehören. Er wird ein Vier-Sterne-Superior Radisson Blu Hotel inklusive öffentlich zugänglichem Restaurant und Bar beherbergen. Zudem gibt es im fertigen Gebäude ein Konferenzzentrum sowie großzügige Büroflächen geben. (aum)

