Neues von Harley-Davidson

Es gibt Neues von Harley-Davidson.

Im Mailand stellt die US-Kultmarke mit der Pan America und der Bronx neue Bikes vor. Die Pan Amerika ist das erste Adventure-Bike, die Bronx der erste Streetfighter der Marke. Motorentechnisch wird ein 60-Grad-Twin mit dem Namen Revolution Max verbaut.

Der neue Motor hat in der Bronx 975 ccm und in der Pan America 1250 ccm Hubraum. Er hängt als tragendes Bauteil im Rahmen. Das Ziel sind in Zukunft eine Erweiterung auf 115 PS bzw. 145 PS und einem maximalen Drehmoment von 95 Nm bzw. 122 Nm.

