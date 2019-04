Neues Zuhause für den Stern

Ein neues Zuhause für den Stern stampfte man in rund eineinhalb Jahren Bauzeit das neue Headquarter für Mercedes-Benz unweit der Landeshauptstadt aus dem Boden. Nach dem Motto „Alle unter einem Dach“ werden im neuen Bürokomplex in Eugendorf zukünftig die Aktivitäten der Sparten Cars, Vans und Trucks sowie jene der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH und der Mercedes-Benz Bank GmbH gebündelt und entsprechende Synergieeffekte genutzt. Auf 4.000 m² Bürofläche arbeiten nun rund 300 Mitarbeiter zusammen. Parallel zum bereits fertig gestellten Bürogebäude entsteht direkt gegenüber das Schulungsgebäude mit circa 2.000 m². Dort sollen ab Ende des Jahres Service- und Verkaufsmitarbeiter der Mercedes-Benz Organisation in Österreich auf alle Produktneuheiten geschult werden.

Entscheidung für Salzburg

Im Zuge einer mehrmonatigen Standortprüfung stach Eugendorf letztlich Städte wie Linz oder Wien aus. Das bestehende Gebäude in Salzburg-Lehen war nicht mehr zeitgemäß, zu wenig Parkplätze, zu verwinkelt und nicht mehr modernen Anforderungen entsprechend. Der Umzug ins 12 km entfernte Eugendorf bot eine Planung von der grünen Wiese weg. „Es freut mich außerordentlich, dass sich Mercedes-Benz Österreich ganz bewusst für den Standort Salzburg entschieden hat. Der Verbleib von solch renommierten Leitbetrieben wie Mercedes-Benz ist Ausdruck der starken Verbundenheit mit dem Bundesland Salzburg und ein Zeichen guter wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer anlässlich der Eröffnung. Ein TV Beitrag zu Eröffnung des Betriebes folgt nächste Woche.

