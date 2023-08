Neugestaltung des Hyundai Santa Fe

Der neue Santa Fe der Hyundai Motor Company wurde im Rahmen einer digitalen Weltpremiere mit einem „Open for More“-Konzept vorgestellt, das den Wandel des Modells in den Mittelpunkt stellt. Um die Bedeutung der fünften Generation des Modells zu verdeutlichen, fanden die globale Premiere und die Dreharbeiten zur Weltpremiere in der Region von Santa Fe in New Mexico statt. Der Bereich hinter der Heckklappe kann jetzt auch zu einer Art offenen Terrasse werden.

Für den ersten kompletten Modellwechsel des Santa Fe seit 2018 hat sich Hyundai für eine ungewöhnliche Designstrategie entschieden, in der zunächst der Bereich der Heckklappe vergrößert wurde. Die Front des Fahrzeuges trifft mit der hohen Motorhaube, der H-förmigen Lichtsignatur der Scheinwerfer und den ausgearbeiteten Radkästen vor allem den amerikanischen Geschmack. Die Scheinwerfergrafik mit dem H-Motiv der unteren Frontpartie und sorgt so für ein komplexes Erscheinungsbild. Die H-förmigen Designelemente interpretieren das „H“-Emblem von Hyundai neu. Global ist das neue Modell in 10 Außenfarben erhältlich: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte und Pebble Blue Pearl.

Besondere Designmerkmale

Der Innenraum bietet viele Annehmlichkeiten und bildet einen Kontrast zum Äußeren. Das Innendesign betont die horizontalen und vertikalen Linien, mit einem H-Motiv auf dem Armaturenbrett und den Lüftungsdüsen. Weiters wurden auch einige Besonderheiten integriert, darunter das geschwungene Panoramadisplay und zwei induktive Ladestationen. Das geschwungene Display verbindet die 12.3 Zoll digitalen Armaturen und das gleich große Infotainmentsystem. Der Dachhimmel in Alcantara, die Fußmatten und die Rückenlehnen der zweiten und optionalen dritten Sitzreihe sind aus recyceltem Kunststoff gefertigt, während das Armaturenbrett und die Türverkleidungen in Kunstleder ausgeführt werden. Das Innere des neuen Modell wird global in fünf Innenfarben erhältlich sein: Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green und Black Ink.

Zukünftige Einblicke

In Europa wird das SUV mit zwei Antriebsvarianten erhältlich sein. Einem turboaufgeladenen 1.6-Liter-Hybrid (HEV) oder einem 1.6-Liter-Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor und Turbolader (PHEV), beide mit einer maximalen Benzinmotorleistung von 180 PS. In Korea soll er in der zweiten Hälfte dieses Jahres und in Nordamerika/Europa in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Die Premiere in Nordamerika wird auf der Los Angeles Auto Show 2023 stattfinden.

Hyundai Motor enthüllt außerdem das XRT Concept, ein Konzeptmodell, das auf die vielfältigen Bedürfnisse von Outdoor-Enthusiasten zugeschnitten ist. Das Konzept ist so konzipiert, dass es anspruchsvolle Terrains problemlos meistert und vielseitigen Nutzen für den Outdoor-Lifestyle bietet. Während die Ausstattungsvariante Calligraphy auf den urbanen Premium-Lifestyle abzielt, soll das XRT Concept den Abenteurer begeistern. Nähere Infos unter www.hyundai.at

