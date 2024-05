Neuorganisation bei Honda Central Europe

Ab dem 1. Mai 2024 übernimmt Dagmar Zinner eine neue Rolle bei Honda Motor Europe. Sie wird Managerin für Corporate Communications in Bracknell, UK. Neben ihrer bisherigen Rolle wird sie auch für die Benelux-Region -Belgien, Niederlande, Luxemburg – zuständig sein.

Sie bleibt weiterhin Abteilungsleiterin für Corporate Communications in Zentraleuropa (Österreich, Slowakei, Tschechien, Ungarn). Alexa Billensteiner berichtet weiterhin an sie für Public Relations in Österreich.

Es gibt auch Neuerungen im Marketing bei Honda Austria. Hana Falzarano übernimmt das Automobil-Marketing und berichtet an Jachym Rendl. Er ist der Abteilungsleiter für Automobil-Marketing in Zentraleuropa. Mario Dum wird Leiter des Motorrad-Marketings. Er berichtet an Petr Kribala, den Leiter der Motorradsparte in Zentraleuropa.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp