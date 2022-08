NEXSD Automotive: Reisemobil-Aufbau aus Aluminium

Das Team von NEXSD Automotive aus Georgsmarienhütte hat einen Reisemobil-Aufbau komplett aus Aluminium entwickelt. Das ermöglicht eine deutlich höhere Zuladung. Von rund 700 Kilogramm spricht das Führungs-Trio. NEXSD ist seit 38 Jahren Partner der Autoindustrie und beschäftigt 180 Mitarbeiter.

Eine interessante Innovation. Denn das Gewicht der Reisemobile drückt Hersteller und Kunden arg. Besonders der Wunsch nach Komfort und technischer Luxusausstattung bringt haufenweise Kilos an Bord. Der Reisemobil-Aufbau aus Aluminium von NEXSD Automotive könnte da Abhilfe schaffen.

Neben dem Gewichtsvorteil bietet die Alukabine weitere Vorzüge. Der Aufbau ist individuell formbar und kann so an das Design des Basisfahrzeug anpassbar. In der auf dem Caravan Salon gezeigten fahrbereiten Studie NEXSD One finden vier Personen beim Fahren oder Übernachten Platz. Außerdem kann ein Motorrad onboard mit auf die Reise gehen. Die Crash-Sicherheit sei besser als bei den üblichen Aufbauten eines Teilintegrierten. Und das Raumangebot dank der geraden Wände klar größer als bei einem herkömmlichen Kastenwagen. Die Kabine ist skalierbar. Sie lässt sich also an verschiedene Radstände anpassen, eine Zentralverriegelung auch für die Klappen und Türen im Wohnbereich seien realisierbar, heißt es.

Noch ist eine Serienfertigung nicht in Sicht. Man wolle auf dem Caravan-Salon die Möglichkeiten ausloten, mit einem der etablierten Hersteller eine Kooperation einzugehen. Optisch zumindest macht der NEXSD One eine gute Figur. Vielleicht erleichtert er in naher Zukunft tatsächlich das Camperleben. (mk, aum)

