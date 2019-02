Nico Gruber – 2019 ADAC Formel 4

Der Oberösterreicher Nico Gruber bestreitet 2019 die ADAC Formel. Nico Gruber macht den nächsten Karriereschritt. Er fährt heuer in der deutschen Formel 4 mit dem Mücke Motorsport Team. Nico Gruber: „Ich freue mich riesig, mit einem so erfolgreichen Team in die Saison zu gehen. Es ist eine große Herausforderung, aber ich werde alles geben“.

Monza-Tests überzeugten

Bereits bei seinem ersten Test mit Mücke im November in Monza konnte er Teameigner Peter Mücke überzeugen. „Wir hatten Nico länger am Schirm. Für uns war klar, dass wir mit ihm arbeiten wollen“, so Teameigner Mücke. Nun war Nico mit seinem Vater, Ex-Tourenwagen-WM-Fahrer Sascha Martinz- Plöderl, zur Vertragsunterzeichnung in Berlin. „Es ist ein Traum, der hier für mich wahr wird. Ich kann es kaum erwarten wieder im Auto zu sitzen,“ ergänzt Nico Gruber.

Mücke hatte bereits zahlreiche Rennstars unter seinen Fittichen. Man bildete unter anderem Sebastian Vettel, Robert Kubica, Christian Klien, Lucas Auer oder Thomas Preining aus. Hauptsponsor des Formel 4 Teams ist der österreichische Wassertechnologiekonzern BWT.

Die ADAC Formel 4 Saison beginnt am 26. April mit dem Auftakt in Oschersleben. Sie endet am 29. September am Sachsenring.

