Nico Gruber – Einstieg in die Formel 4

Der Oberösterreicher Nico Gruber macht mit dem Einstieg in die Formel 4 seinen nächsten Schritt im Rennsport. Er bestreitet die Saison 2019 in der renommierten ADAC Formel 4.

Vergangenes Jahr holte er sich als Neuling gleich den Rookie-Meistertitel in der Britischen Formel Ford. So machte er auch den Traditionsrennstall Mücke Motorsport auf sich aufmerksam. Es folgten erfolgreiche Testfahrten und Verhandlungen. Die seines Vaters, Ex-Tourenwagen-WM-Pilot Sascha Martinz-Plöderl und Nicos Manager Harry Miltner von HM Sports, mit dem deutschen Team. Dem Aufstieg stand nichts mehr im Weg.

Formel 4 professioneller

„Der Schritt in die Formel 4 macht Sinn. Die Serie ist professioneller, schneller, und moderner, und daher war der Wechsel logisch“, so Nico Gruber bei einem Zwischenstopp in der PlusCity Pasching. Anders als die Formel-Ford Boliden verfügen die modernen Formel-4-Autos über elektronische Schaltwippen, Turbo-Motoren, Slick-Reifen. Und viele andere Herausforderungen.

„Nico ist sehr aufmerksam, stark in der Analyse und handelt sehr überlegt. Er muss aber noch etwas energischer werden. Denn die Serie ist hart umkämpft und das Fahrerfeld eng beisammen“, erzählt Mücke Formel 4 Teamleiter Frank Lucke. Bei Mücke Motorsport verdienten sich schon Sebastian Vettel, Robert Kubica oder Christian Klien erste Sporen.

Oschersleben

Beim Auftakt am ersten Rennwochenende in Oschersleben (Ränge 14, 15 und 13) lief es gut. Aber natürlich möchte Nico mehr. Das will er schon Anfang Juni bei der nächsten Station am Red Bull Ring beweisen. „Ich will so viel wie möglich lernen. Schritt für Schritt nach vorne machen und beim Heimrennen noch stärker auftreten,“ so der Youngster.

Die weiteren ADAC Formel 4 Renntermine

Red Bull Ring 07.06.2019 – 09.06.2019

Hockenheimring (mit F1) 26.07.2019 – 28.07.2019

Zandvoort 09.08.2019 – 11.08.2019

Nürburgring 16.08.2019 – 18.08.2019

Hockenheimring 13.09.2019 – 15.09.2019

Sachsenring 27.09.2019 – 29.09.2019

