Nico Gruber gewinnt KTM X-Bow Rennen

Nico Gruber war auf Einladung seiner Sponsoren Ernst Kirchmayer (Plus City) und Christoph Doppler (start-up Fahrschulen) Gaststarter in der Rookie Challenge des KTM X-Bow Battle am Pannoniaring. Dabei holte sich der 17-jährige Oberösterreicher als Gaststarter den Sieg!

Nur Schöll konnte ihm folgen

Praktisch ohne Vorbereitung fuhr der Nachwuchspilot im ersten Lauf aus dem Stand als Dritter aufs Stockerl. Im zweiten, verregneten Lauf konnte der Topneuling der Britischen Formel Ford seine Klasse zeigen und holte sich souverän den Sieg. Lediglich Vortagssieger Constantin Schöll konnte dem Youngster folgen, der Rest des Feldes lag am Ende des 25-minütigen Rennens zehn Sekunden und mehr hinter Gruber.

„Konnte wirklich jede Runde genießen“

„Zunächst möchte ich mich bei KTM und meinem Sponsor Plus City bedanken, dass ich an diesem Event teilnehmen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war eine schöne Abwechslung. Denn da es für mich hier nicht um Punkte ging, konnte ich wirklich jede Runde genießen“, so der 17-Jährige.

Schon kommendes Wochenende geht es weiter

Für Gruber geht es nun wieder nach England zurück, wo am 8./9. September in Croft die Formel Ford 1600 weitergeht.

Fotocredits: Sportmediapics

