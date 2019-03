Nico Gruber im F4-Test voll dabei

Nico Gruber war im ersten offiziellen F4-Test voll dabei. Er startete damit in die ADAC Formel 4 Saison 2019. Mit seinem Mücke Motorsport Team war Nico bei den ersten offiziellen Tests der ADAC Formel 4 Deutschland in der Motorsportarena Oschersleben im Einsatz. Es ging für den jungen Oberösterreicher darum im neuen Boliden Erfahrung zu sammeln. Und auch den nötigen Speed an den Tag zu legen. Gruber spulte über 150 Runden ohne jegliche Probleme auf dem 3,696 km langen Rundkurs ab. Dort erfolgt am 26. bis 28. April auch der Saisonauftakt.

„Ich bin mit diesem ersten Test nicht unzufrieden. Die Arbeit mit dem Team ist sehr gut“, so der regierende Britische Formel Ford Rookie Champion. Trotz aller Euphorie zeigte sich der 17-Jährige aber realistisch: „Man merkt, dass mir noch Erfahrung und Zeit im Wagen fehlen. Aber daran gemessen lief es doch gut.“

Frank Lucke, Teamleiter Formel 4 bei Mücke Motorsport, resümierte positiv: „Nico hat sich schnell an die Bedingungen gewöhnt. Er hat das Programm sehr gut umgesetzt. Aber er braucht noch Zeit, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.“

