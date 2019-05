Nico Gruber – Siege bei Formel Renault Gaststart

Nico Gruber hat sich beim Formel Renault Gaststart beim AFR Pokal am Red Bull Ring zwei Siege geholt. Auf Einladung eines Sponsors ging der 17-Jährige beim Team Hoffmann Racing in der Formel Renault Kategorie an den Start.

In Lauf 1 erwischte er einen tollen Start und führte das Formula Renault 2.0 Feld an. Dann musste aber dann vom Gas gehen, da vier Piloten ineinander krachten. Dadurch verlor Nico seine Spitzenposition. Er holte aber mit Top-Rundenzeiten seinen Rivalen um den Klassensieg in nur drei Runden wieder ein. Er zog an ihm vorbei und brachte den Vorsprung sicher bis ins Ziel.

24 Stunden später legte Nico nach. Er gewann in einem hochdramatischen Regenrennen die europäische Formula Renault 2.0 Klasse. Er schnappte sich auch im AFR Pokal den Klassensieg und wurde gesamt Achter des 34-Fahrer-Feldes. „Es hat riesigen Spaß gemacht. Siege zu holen, ist natürlich immer das Schönste. Wir kommen hier demnächst mit der Formel 4 her. Das war eine gute Vorbereitung,“ so Gruber.

„Nico, der heuer ja in der ADAC Formel 4 unterwegs ist, konnte unter Rennbedingungen die für ihn neue Strecke kennenlernen,“ so Manager Harry Miltner von HM Sports. Von 7. bis 9. Juni gastiert die deutsche Formel 4 in Spielberg. Gruber steht beim Mücke Motorsport Team unter Vertrag.

