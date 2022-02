Nico Gruber steigt in GT Klasse auf

Nach dem Gewinn des Junior-Titels in der TCR Germany, steigt Nico Gruber in die GT Klasse auf und fährt 2022 beim Drago Racing Team in der ADAC GT4 Germany. Nico macht in der Rennsaison 2022 damit den nächsten Karriereschritt. Der gebürtige Oberösterreicher hat sich innerhalb von nur zwei Jahren erfolgreich im Tourenwagensport etabliert. Bereits beim allerersten Start in der ADAC TCR Germany gelang ihm der erste Rennsieg. Und in seiner zweiten Saison sicherte sich der 20-Jährige schon zwei Rennen vor Schluss den Juniorentitel.

Gruber, gerade erst bei den Formelaustria Awards zu „Österreichs Nachwuchsfahrer des Jahres 2021“ gewählt, sammelte bei seinen TCR Starts in Deutschland und Malaysia zahlreiche Siege. Außerdem Poles, Stockerlplätze und schnellste Runden.

Das Drago Racing Team [z|vo] leiten Philipp Zakowski aus der Rennsport-Schmiede Zakspeed und Jörg van Ommen, DTM Vizemeister von 1994 & 1995. Gruber teilt sich einen Mercedes-AMG GT4 mit dem Deutschen Jan-Philipp Springob. Springob kennt die Serie gut und fuhr bei 24 Starts 22-mal in die Punkte.

„Ich bin absolut happy, dass es geklappt hat. Das Team macht einen hochprofessionellen Eindruck. Der Wagen ist fantastisch, und ich freue mich schon, die ersten Testkilometer damit abspulen zu können,“ strahlte Gruber. Auch Teamchef Zakowski freut sich über den Neuzugang: „Mit Nico und Jan-Philipp verfügen wir über eine sehr starke Fahrerpaarung, die absolut siegfähig ist. Sie sind in einem ähnlichen Alter und verfolgen dieselben Ziele. Das macht sie zu einer idealen Paarung.“

Alle Rennen sind live und kostenlos bei TVNOW, Deutschlands führender wachsender Streamingplattform, zu sehen. Auch auf adac.de/motorsport sind die Rennen in voller Länge im Stream mit deutschem und englischem Kommentar zu sehen. RTL NITRO zeigt jeweils am Sonntagabend die Highlights der ADAC GT4 Germany.

