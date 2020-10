Nico Rosberg – Back in the Race

Ex-F1-Weltmeister Nico Rosberg is back in the Race. Nachhaltigkeitsunternehmer Nico Rosberg hat „Rosberg Xtreme Racing“ (RXR) gegründet. Das Team steigt 2021 in die neue Rennserie Extreme E ein. Es handelt sich um eine neue Offroad-Rennserie. Elektrische SUVs mit 550 PS fahren gegeneinander. Zwar in abgelegenen Gegenden auf der ganzen Welt. Man will damit auf den Klimawandel und seine Auswirkungen aufmerksam machen.

Rosberg Xtreme Racing ist die Evolution des Team Rosberg – 1994 von Nicos Vater Keke Rosberg gegründet. RXR baut auf den Erfolgen in der DTM und Nicos Unternehmerkarriere in nachhaltiger Mobilität auf.

Nico Rosberg – Back in the Öko-Race

Was entscheidend war für den Einstieg von RXR in die Extreme E? Das Engagement der Serie. Das Publikum über die Folgen der ökologischen Krise aufzuklären. Und zu inspirieren, gegen den Klimawandel international und lokal aktiv zu werden. RXR engagiert sich auch bei Projekten abseits des Renngeschehens. So unterstützt RXR etwa eine Initiative der Stiftung Prinz Albert II von Monaco. Die kooperiert mit Landgemeinden im Senegal. Mit dem Ziel, verfügbare Wasserressourcen und den Vegetationsstatus zu überwachen.

Nico Rosberg, Gründer und CEO von Rosberg Xtreme Racing: „Extreme E bietet eine einmalige Gelegenheit. Nicht nur das globale Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken. Sondern auch Maßnahmen im Kampf dagegen anzuregen. Seit meinem Ausstieg als aktiver Fahrer dreht sich meine Karriere um nachhaltige Technologien. Es ist unglaublich schön, das mit meiner Rennsport-Leidenschaft verbinden zu können.“

Alejandro Agag, Gründer und CEO von Extreme E: „Wir haben viele Monate über dieses Projekt gesprochen. Wir sind begeistert, dass Nico Extreme E für seine Rückkehr zum Motorsport gewählt hat. Sein Team RXR ist eine sehr willkommene Bereicherung für die Serie.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp