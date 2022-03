Nissan Ariya auf neuer CMF-EV Plattform

Das Coupé-Crossover Nissan Ariya debütiert als erstes Modell auf Nissans neuer CMF-EV Plattform. Auf der CMF-EV-Plattform bauen alle künftigen Elektroautos der japanischen Marke auf. Und den Anfang macht der vollelektrische Coupé-Crossover Nissan Ariya. Der rollt im Sommer auf den Markt.

Die Plattform bietet den Designern umfangreiche kreative Freiheiten und Möglichkeiten, um das Erlebnis für Fahrer und Passagiere neu zu definieren. „Die CMF-EV-Plattform schafft ein außergewöhnliches Raumangebot im Stil eines Wohnzimmers, die Kabine ist länger als die Fahrzeuglänge“, so Pierre Loing, Vice President Product Planning bei Nissan. „Sie zeichnet sich durch technologische Innovation und Modularität aus. Und sie weist den Weg für die nächste spannende Generation von Elektrofahrzeugen von Nissan und unseren Allianzpartnern.“ Die CMF-EV dient als Basis für insgesamt 15 verschiedene Elektromodelle der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Die Hersteller profitieren von Synergieeffekten und einer erhöhten Fertigungseffizienz.

Der Nissan Ariya

Er schlägt für Nissan ein spannendes neues Kapitel in der Geschichte der Elektrifizierung auf. Unsere globalen Teams hatten die einzigartige Gelegenheit, alles zu zeigen, was wir in den letzten zehn Jahren über Elektromobilität gelernt haben. Dafür steht die CMF-EV-Plattform”, ergänzt David Moss, Senior Vice President Regional Research & Development im Nissan Technical Center Europe.

Die Nissan Ingenieure haben der CMF-EV-Plattform eine flache Bodengruppe verpasst. Für die Elektromotoren hat man direkt neben der Vorder- und Hinterachse Platz geschaffen. Die Batteriepakete sind so schlank und flach wie möglich gestaltet. Sie fungieren als strukturelles Trägersystem für die Plattform.

Lounge-Atmosphäre

Die Klimaanlage hat man nach vorne verlegt, die Sitzreihen durch den Wegfall des Getriebetunnels optimiert. So konnten die Designer den gesamten verfügbaren Raum nutzen. Die geräumige Kabine bietet durchgängig mehr Beinfreiheit, was in einem loungeartigen Erlebnis resultiert. Dank der verschiebbaren Mittelkonsole lässt sich der Innenraum zudem noch weiter individualisieren.

Leistung und Kontrolle

Die CMF-EV-Plattform bietet den Kunden die Flexibilität, das richtige Paket für ihre Bedürfnisse zu wählen. Es stehen unterschiedliche Antriebskonfigurationen zur Verfügung. Vom einzelnen E-Motor bis zum Doppelmotor mit e-4ORCE-Allradantrieb.

Das Nissan Allradsystem schafft mit präzisen Motor- und Bremseingriffen die perfekte Balance zwischen kraftvoller Leistung und optimaler Kontrolle. e-4ORCE sorgt dabei für dynamisches und sicheres Fahrgefühl. Das System minimiert gleichzeitig die Neigung des Fahrzeugs beim Bremsen. Es optimiert die Bremsbalance zwischen Vorder- und Hinterachse und ermöglicht so eine stabile Fahrt.

Der Marktstart des Coupé-Crossovers Nissan Ariya auf neuer CMF-EV Plattform ist im Sommer 2022.

