Nissan Micra nur noch elektrisch

Nissan Micra nur noch elektrisch – und er kommt Anfang nächsten Jahres auf den Markt. Den Kleinwagen gibt es künftig nur als Elektroauto. Angeboten werden zwei Motorisierungen mit unterschiedlichen Batteriegrößen: ein Antrieb mit 90 kW/122 PS Leistung und 40 kWh großer Batterie sowie einen mit 52-kWh-Akku und 110 kW/150 PS. Technische Basis des Micra ist die Plattform der Modelle R 4 und R 5 des Allianzpartners Renault.

Die sechste Generation der Baureihe wiegt knapp 1,5 Tonnen. Der Radstand des Fünftürers beträgt 2,54 Meter, der Kofferraum fasst 326 Liter und bei umgeklappten Rückenlehnen 1106 Liter. Die Reichweiten gibt Nissan mit bis zu 317 beziehungsweise 416 Kilometern – mit der größeren Batterie – an. Der Micra kann seine Fahrbatterie mit bis zu 100 kW laden und verfügt in der Topausstattung über die V2L-Funktion – Vehicle-to-Load, um kleinere externe Geräte mit Strom zu versorgen. Zudem ist der Nissan auf eine spätere V2G-Integration – Vehicle-to-Grid – für bidirektionales Laden vorbereitet.

Verfügbar sind drei Ausstattungsversionen. Die Preise beginnen bei 27.990 Euro, die Topversion kostet 7000 Euro. Das Grundmodell verfügt unter anderem über ein Infotainmentsystem mit 10,1-Zoll-Bildschirm, ein Sieben-Zoll-Fahrerinformations-Farbdisplay, eine kabellose Smartphone-Integration mit Apple Carplay und Android Auto, ein schlüsselloses Zugangssystem, Klimaautomatik mit Fern-Vorklimatisierung, LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und dunkel getönte hintere Scheiben. Ab der mittleren Ausstattungslinie Advance verfügt der Micra über eine One-Pedal-Funktion und ein 10,1 Zoll großes Fahrinformationsdisplay. An Bord sind außerdem Google-Dienste und vier Fahrmodi sowie unter anderem Rückfahrkamera und ACC.

Das Topmodell Evolve – auf Wunsch in Zwei-Farb-Lackierung – bietet darüber hinaus unter anderem ein Premium-Audiosystem, Sitzheizung vorne, ein beheizbares Lenkrad und blaue Kunstledersitze mit orangen Nähten sowie den Pro Pilot Assist für navigationsgestütztes assistiertes Fahren. Preislich geht es ab 27.990 Euro los. Mehr dazu auf nissan.at

Datencheck

Nissan Micra, 40-kWh-Batterie, 90 kW (122 PS), Elektrisch:

Energieverbrauch: 14,3 – 14,5 (kWh/100 km); CO₂-Emissionen: 0 (g/km)

Reichweite 317 km

Nissan Micra, 52-kWh-Batterie, 110 kW (150 PS), Elektrisch:

Energieverbrauch: 14,8 – 14,9 (kWh/100 km); CO₂-Emissionen: 0 (g/km); CO₂-Klasse: A

Reihweite 416 km