Nissan Micra Restart – Kultmobil startet elektrisch

Nissan Micra Restart – Kultmobil startet elektrisch – Mit der sechsten Generation schlägt der traditionsreiche Kleinwagen von Nissan ein neues Kapitel auf. Der Nissan Micra kehrt zurück – erstmals ausschließlich mit elektrischem Antrieb. Damit positioniert sich der beliebte Stadtflitzer neu und soll vor allem urbane Fahrer ansprechen, die ein kompaktes, modernes Elektroauto suchen. In Österreich startet der neue Micra bei 27.990 Euro, die ersten Fahrzeuge rollen zu den Händlern.

Optisch bleibt der Micra seiner Linie treu – und wirkt gleichzeitig deutlich moderner. Die Front prägen runde LED-Scheinwerfer, die an frühere Generationen erinnern. Kurze Überhänge, eine kompakte Silhouette und markante Linien sorgen für einen frischen Auftritt im Kleinwagensegment.

Mit einer Länge von knapp 3,97 Metern bleibt der Micra ein klassischer Stadtwagen. Trotzdem soll er im Alltag ausreichend Platz bieten. Der Kofferraum fasst rund 326 Liter, bei umgelegten Rücksitzen erweitert sich das Ladevolumen auf über 1.100 Liter.

Besonders auffällig ist die große Auswahl an Zweifarbenlackierungen. Dach, Spiegel und Karosserie lassen sich unterschiedlich kombinieren – ein klares Zeichen, dass Nissan den Micra wieder stärker emotional positionieren möchte.

Zwei Batterien für unterschiedliche Ansprüche

Technisch basiert der neue Micra auf einer modernen Elektroplattform, die auch beim Renault 5 E‑Tech Electric zum Einsatz kommt. Entwickelt wurde sie speziell für kompakte Elektrofahrzeuge im europäischen B-Segment.

Die Basisversion nutzt eine Batterie mit 40 kWh Kapazität. Der Elektromotor leistet 90 kW/122 PS und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 317 Kilometern nach WLTP. Damit eignet sich diese Variante vor allem für Pendler und Stadtverkehr.

Wer mehr Reichweite möchte, greift zur 52-kWh-Batterie. Hier steigt die Leistung auf 110 kW (150 PS), die Reichweite soll bis zu 416 Kilometer betragen. Trotz kompakter Abmessungen sprintet der Micra damit in rund acht Sekunden auf Tempo 100. Geladen wird serienmäßig mit 11 kW Wechselstrom. An Schnellladesäulen unterstützt der Micra auch DC-Laden, wodurch sich die Batterie unterwegs deutlich schneller füllen lässt.

Der Innenraum zeigt deutlich, wie stark sich der Kleinwagen weiterentwickelt hat. Ein digitales Cockpit sowie ein 10,1-Zoll-Touchscreen bilden das Zentrum des Infotainmentsystems. Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto funktioniert kabellos, Navigations- und Online-Dienste lassen sich über integrierte Apps nutzen. Auch beim Komfort legt der Micra zu. Je nach Ausstattung sind unter anderem verfügbar Klimaautomatik mit Wärmepumpe, Ambientebeleuchtung mit mehreren Farben, Keyless-Entry-System, mehrere Fahrmodi wie Eco, Comfort oder Sport. Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer im Alltag wie etwa der Spurhalteassistent, der Notbremsassistent oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Preise und Marktposition in Österreich

Preislich positioniert Nissan den Micra bewusst im Einstiegsbereich der Elektromobilität. Die Basisversion mit 40-kWh-Batterie startet in Österreich bei 27.990 Euro. Die mittlere Ausstattung Advance dürfte rund 30.000 Euro kosten, während die Topversion Evolve – meist mit größerer Batterie – bei etwa 34.900 Euro liegt. Damit tritt der Micra gegen Modelle wie den Opel Corsa Electric, den Fiat 500e oder den Mini Cooper Electric an.

Datencheck Nissan Micra

Antrieb: Elektromotor, Frontantrieb

Leistung: 90 kW / 122 PS oder 110 kW / 150 PS

Batterie: 40 kWh oder 52 kWh

Reichweite: 317 km beziehungsweise 416 km nach WLTP

0–100 km/h: 8,4 s

Ladeleistung AC: 11 kW

Ladeleistung DC: möglich

Länge: 3.970 mm

Kofferraum: 326 – über 1.100 l

Preis Österreich: ab 27.990 Euro