Nissan – Neuer e-Crossover Ariya

Autotechnisch war es nun lange Zeit ruhig um Nissan. Heute meldet sich Marke mit der virtuellen Vorstellung des Ariya zurück. Das vollelektrische Crossover-Modell soll erst der Anfang sein. Innerhalb der nächsten anderthalb Jahre plant Nissan weitere neue Fahrzeuge.

Der Ariya basiert auf einer neu entwickelten EV-Plattform der Renualt-Nissan-Mitsubishi-Allianz und soll eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern bieten. Mit 4,60 Metern Länge bietet er ein gutes Platzangebot. Als zentrales Bedien- und Informationselement dienen zwei 12,3 Zoll große Displays. Einerseits die Instrumentenanzeige direkt hinter dem Lenkrad und andererseits der zentrale Bildschirm daneben.Beide sind miteinander vernetzt. Auch ein Head-up-Display ist an Bord. Viele Funktionen lassen sich per Sprachbefehl steuern. Unterhalb der Instrumententafel befindet sich eine innovative Aufbewahrungsbox mit einem ausklappbaren Tisch. Dadurch verwandelt sich das Cockpit auf Wunsch in ein mobiles Büro. Eine verschiebbare Mittelkonsole lässt sich an die persönlichen Vorlieben des Fahrers anpassen und als Teil des Fahrerprofils speichern. Für den Fond verspricht Nissan eine lounge-ähnliche Atmosphäre.

In Europa soll es fünf Modellvarianten geben. Den Ariya 63 kWh mit einer 63-kWh-Batterie und eine 87-kWh-Version jeweils mit Zwei- oder Vierradantrieb (zwei Elektromotoren). Topmodell ist der Ariya 87 kWh e-4Orce Performance mit mehr Leistung und einer Anhängelast von 1500 Kilogramm. Er leistet 290 kW / 394 PS und ist bis zu 200 km/h schnell. Die beiden Versionen mit Frontantrieb werden bei 160 km/h abgeregelt. Die Einstiegsversion hat 160 kW / 218 PS, die anderen schrittweise jeweils mehr.

